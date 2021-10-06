Ф'юрі попередив Джошуа про катастрофічні наслідки другого бою з Усиком

Про це він заявив у інтерв'ю BoxingSocial.

За словами Ф'юрі, він трохи засмутився через поразку Джошуа від Усика, адже втратив великі гроші, які міг принести бій за титул абсолютного чемпіона світу зі співвітчизником.

"Я не був сильно засмучений поразкою Джошуа. Я втратив гроші, але у мене їх багато. Два нулі на моєму банківському рахунку для мене не питання життя та смерті, це мало для мене значить. Це лише один аспект, але наш бій з Джошуа не відбувся", - сказав Ф'юрі.

Він додав, що у разі другої поразки від Усика, британцю взагалі можна буде завершувати кар'єру.

"Джошуа програв бій і поступився опоненту, який був сильнішим. Якщо Джошуа не переможе Усика в реванші, то з ним буде покінчено. Йому можна буде йти на пенсію. Джошуа потрібно перемагати в цьому бою. Не має значення, як він це зробить", - сказав Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.



Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.

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