Ф'юрі порадив Джошуа, як перемогти Усика в реванші

Про це повідомляє talkSPORT.

За словами Ф'юрі, британцю у реванші з українцем не варто нічого вигадувати, а зробити ставку на нокаут.

"Якщо твій план на бій провалився, то поміняй його, зроби все інакше. Порада проста: віддати всі сили, залишити все на рингу. Моя порада Джошуа - бути самим собою. Йому потрібно впертися ногами в ринг і бити щосили", - сказав Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі. 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) він захищатиме пояс у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівався на перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика.

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