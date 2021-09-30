Ф'юрі порадив Джошуа, як перемогти Усика в реванші
Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що Ентоні Джошуа в другому поєдинку з Олександром Усиком варто зробити ставку на нокаут
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами Ф'юрі, британцю у реванші з українцем не варто нічого вигадувати, а зробити ставку на нокаут.
"Якщо твій план на бій провалився, то поміняй його, зроби все інакше. Порада проста: віддати всі сили, залишити все на рингу. Моя порада Джошуа - бути самим собою. Йому потрібно впертися ногами в ринг і бити щосили", - сказав Ф'юрі.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі. 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) він захищатиме пояс у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером.
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівався на перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика.
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