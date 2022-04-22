Ф’юрі – Вайт: боксери зважились і провели дуель поглядів. Відео
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та обов’язковий претендент Ділліан Вайт провели офіційну процедуру зважування
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ф’юрі виявився важчим за Вайта на 5 кг. Результат Тайсона Ф'юрі - 119,7 кг, а Ділліана Вайта - 114,7 кг. Також боксери провели битву поглядів.
Тайсон Ф'юрі 23 квітня у Лондоні захищатиме звання чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі у поєдинку проти іншого британця - Ділліана Вайта.
В Україні бій транслюватиме MEGOGO. Початок трансляції – о 21.00.
Відео:
- 20 квітня Тайсон Ф’юрі заявив, що бій з британцем Ділліаном Вайтом стане останнім у його кар'єрі.
- Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що його співвітчизник Ентоні Джошуа програє українцю Олександру Усику вдруге.
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