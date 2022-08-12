G7 чекає від України призначення наглядової ради Нафтогазу напередодні зимового сезону

Про це група послів у Києві заявила в твіттері німецького головування.

"Посли G7 зустрілися, щоб обговорити підготовку до зимового сезону та наголосили на важливості якнайшвидшого призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що дипломати зустрілися з міністром енергетики Германом Галущенком, міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, головою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком і головою правління НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.

25 жовтня Мінекономіки оголосило конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу", а затвердження нового складу очікувалося у лютому 2022 року.

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