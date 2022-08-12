G7 чекає від України призначення наглядової ради Нафтогазу напередодні зимового сезону
Посли країн "Групи семи" (G7) наголошують на важливості якнайшвидшого призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України" напередодні зимового сезону
Про це група послів у Києві заявила в твіттері німецького головування.
"Посли G7 зустрілися, щоб обговорити підготовку до зимового сезону та наголосили на важливості якнайшвидшого призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що дипломати зустрілися з міністром енергетики Германом Галущенком, міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, головою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком і головою правління НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.
- 25 жовтня Мінекономіки оголосило конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу", а затвердження нового складу очікувалося у лютому 2022 року.
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