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G7 погодила механізм допомоги для захисту інфраструктури України

4 листопада, 2022 п'ятниця
18:55
Світ G7 Країни Великої сімки

Країни Великої сімки домовилися про створення координаційного механізму, який має допомогти Україні захистити свою критичну інфраструктуру після нападів Росії

Про це йдеться у спільній заяві міністрів.

"Ми твердо підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно. Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні відремонтувати, відновити та захистити її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру", - заявили міністри закордонних справ країн, що входять до G7.

Міністри створили координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні відремонтувати, відновити та захистити її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру.

Раніше комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон під час візиту до Києва заявила, що Європейський Союз разом із партнерами вивчає шляхи збільшення допомоги енергетичному сектору України.

За її словами, Україна потребує спеціального обладнання та інструментів для усунення пошкоджень її енергетичної інфраструктури. Необхідно закликати іноземні компанії приділити першочергову увагу передачу енергетичного обладнання в Україну.

  • 2 листопада директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що обладнання української енергосистеми пошкоджено на 35-45% через постійні російські атаки, проте "блекаут" країні не загрожує. Зеленський стверджує, що умови роботи українських енергетиків небачені для Європи.

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