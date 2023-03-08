G7 привітала Кривоноса із призначенням головою НАБУ: робота установи має бути вільна від політичного втручання
Посли країн Великої сімки привітали Семена Кривоноса із призначенням головою Національного антикорупційного бюро та пообіцяли стежити за незалежністю роботи НАБУ
Про це мовиться у твіттер-акаунті японського головування у Групі підтримки послів G7 у Києві.
"Ми будемо уважно стежити за роботою Бюро, яке має бути вільним від будь-якого політичного та іншого втручання, враховуючи життєво важливу роль, яку воно відіграє в Україні у боротьбі з корупцією", - зазначили в тексті заяви.
- Нагадаємо, 6 березня Кабінет Міністрів Україні проголосував за призначення Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро.
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