Про це мовиться у твіттер-акаунті японського головування у Групі підтримки послів G7 у Києві.

"Ми будемо уважно стежити за роботою Бюро, яке має бути вільним від будь-якого політичного та іншого втручання, враховуючи життєво важливу роль, яку воно відіграє в Україні у боротьбі з корупцією", - зазначили в тексті заяви.