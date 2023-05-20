G7 закликала встановити міжнародні технічні стандарти для ШІ
Лідери країн Групи семи закликали до розробки і прийняття міжнародних технічних стандартів для використання штучного інтелекту
Про це інформує Reuters.
Зазначено, що до кінця цього року уряди країн мають створити форум під назвою "Хіросімський процес ШІ" для обговорення питань генеративного штучного інтелекту, як от права інтелектуальної власності та дезінформація.
"Ми хочемо, щоб системи штучного інтелекту були точними, надійними, безпечними і недискримінаційними, незалежно від їх походження", - заявилап резидент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Угода була досягнута після того, як Європейський Союз, представлений в G7, в цьому місяці наблизився до прийняття законодавства, що регулює технологію ШІ, потенційно першого у світі всеосяжного закону про штучний інтелект.
- Нафтогігант Shell використовуватиме технологію на основі ШІ від компанії SparkCognition у глибоководній розвідці для збільшення видобутку на шельфі.
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