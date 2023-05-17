Shell використовуватиме нову технологію штучного інтелекту для збільшення видобутку нафти
Нафтогігант Shell використовуватиме технологію на основі ШІ від компанії SparkCognition у глибоководній розвідці для збільшення видобутку на шельфі
Про це інформує Reuters.
"Ми прагнемо знайти нові та інноваційні способи роботи в розвідці", - заявив віцепрезидент Shell з питань інновацій та ефективності Габріель Герра.
За допомогою алгоритмів штучного інтелекту SparkCognition, Shell буде обробляти та аналізувати великі обсяги сейсмічних даних у пошуках нових нафтових родовищ. Метою є підвищення операційної ефективності та швидкості, збільшення видобутку та заощадження витрат на високопродуктивні обчислення.
Повідомляється, що новий процес може скоротити розвідку з 9 місяців до менш ніж 9 днів.
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"Генеративний ШІ для сейсмічної візуалізації може позитивно вплинути на процес розвідки й має широкі та далекосяжні наслідки", - розповів головний науковий співробітник SparkCognition Брюс Портер.
Представники компаній стверджують, ця технологія дозволить створювати підземні зображення, використовуючи меншу кількість сейсмічних даних, ніж зазвичай, це сприятиме збереженню глибоководного середовища. Сейсмічна технологія посилає звукові хвилі для дослідження надр, пояснюють фахівці.
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