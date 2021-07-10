Гаїті просить США ввести війська

Про це інформує Еспресо.TV.



Подібне потрібно для підтримки безпеки і охорони інфраструктури країни після вбивства президента Жовенеля Моїза, повідомляє Reuters.



Запит до уряду США було відправлено уповноваженим з питань проведення виборів в Гаїті Матіасом П'єром.

Нагадаємо, президент Гаїті Моїз був убитий у своїй приватній резиденції близько 1 години ночі за місцевим часом у середу, 7 липня.

Життя першої леді у безпеці.

За даними гаїтянських правоохоронців, замах здійснила група з 28 найманців. Йдеться про 26 колумбійців і двох американців гаїтянського походження.

Як сказав начальник національної поліції країни Леон Шарль, 15 колумбійців та американців схоплено, трьох найманців ліквідовано, вісім перебувають у бігах.