Гаїті просить США ввести війська
Тимчасова влада Гаїті звернулася з Сполучених Штатів Америки із закликом ввести в країну військових
Про це інформує Еспресо.TV.
Подібне потрібно для підтримки безпеки і охорони інфраструктури країни після вбивства президента Жовенеля Моїза, повідомляє Reuters.
Запит до уряду США було відправлено уповноваженим з питань проведення виборів в Гаїті Матіасом П'єром.
- Нагадаємо, президент Гаїті Моїз був убитий у своїй приватній резиденції близько 1 години ночі за місцевим часом у середу, 7 липня.
- Життя першої леді у безпеці.
- За даними гаїтянських правоохоронців, замах здійснила група з 28 найманців. Йдеться про 26 колумбійців і двох американців гаїтянського походження.
- Як сказав начальник національної поліції країни Леон Шарль, 15 колумбійців та американців схоплено, трьох найманців ліквідовано, вісім перебувають у бігах.
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