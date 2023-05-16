Галактика Чумацький Шлях може мати іншу форму, ніж вважали раніше

Про це інформує Spaсe.

"Команда астрономів опублікувала нове дослідження, яке свідчить про те, що ми помилялися щодо форми Чумацького Шляху протягом десятиліть, оскільки наша галактика має два головних рукави, як і її сучасні спіральні галактики", - пише відомство.

Протягом останніх років учені виявили, що всі галактики мають три основні форми - еліптичні, неправильні та спіральні. Більшість відомих спіральних галактик мають так звані два рукави, які розгалужуються та розпадаються на менші.

Водночас традиційне зображення Чумацького Шляху - галактика з чотирма великими спіральними рукавами, що виходять із товстої централізованої опуклості зірок.

Відкриття про можливо неправильне розуміння галактики зробили вчені-космонавти з Китайської академії наук, які проаналізували численні джерела, аби краще зрозуміти справжню форму Чумацького Шляху.

Дослідження дозволило виміряти відстані приблизно до 200 зірок і почати складати карту Чумацького Шляху. Потім вони додали дані з космічного телескопа Gaia Європейського космічного агентства (ESA), який точно спостерігає за рухом зірок і їх розташуванням відносно Землі. Це змусило астрономів припустити, що Чумацький Шлях - це спіральна галактика з перемичками, лише з двома головними рукавами, що відходять від цієї щільної центральної смуги.

"Використовуючи точне розташування дуже молодих об’єктів, ми вперше припускаємо, що наша галактика має багаторукавну морфологію, яка складається з дворукавної симетрії. Рукави Норми та Персея, ймовірно, є двома симетричними рукавами у внутрішньому Чумацькому Шляху. Коли вони простягаються від внутрішньої галактики до зовнішніх частин, вони роздвоюються та з’єднуються з рукавами Центавра та Стрільця відповідно", - підсумовують в матеріалі.

Команда астрономів дійшла висновку, що ця нова модель форми Чумацького Шляху може стати альтернативною основою для майбутніх досліджень структури галактик.