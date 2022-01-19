Ганебна спроба обмежити права опозиції, - Княжицький про запобіжний захід Порошенку

Про це він сказав у коментарі Еспресо.TV.



"Очевидно, ця справа абсолютно сфальсифікована, вона не має під собою жодних підстав. Це політична справа і про це говоримо не лише ми, українські політики демократичного спрямування, про це говорить весь світ. Політики з Європарламенту, конгресмени з США", - вважає Княжицький.



Він назвав сьогоднішне рішення щодо запобіжного заходу Порошенку половинчастим.



"Влада, побачивши десятки тисяч людей, які прийшли на підтримку Петра Порошенка і на підтримку демократії і демократичних принципів, зробили все, щоб не дати ув'язнити лідера опозиції, так як цього хотіла влада. Вони йому виписали особисте зобов'язання, але при всьому ганебно заборонили відлучатись з Києва, тобто вести внутрішньополітичну діяльність. Вони йому заборонили їздити за кордон, хоча він мав запрошення на засідання НАТО та інші міжнародні акції. Це абсолютно ганебна спроба обмежити права опозиції, особливо ганебно, що це відбувається в час російської агресії, в час величезної загрози збільшення цієї агресії. Коли, як нам здається, всі патріотичні сили, навіть, якщо вони є опонентами мали б єднатися, а не чинити провокації", - підсумував нардеп.



Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.

Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.

Печерський райсуд Києва обрав, лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання