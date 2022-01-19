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Суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду

19 січня, 2022 середа
14:17
Суспільство порошенко суд

У середу, 19 січня, Печерський райсуд Києва о 14:00 обрав п'ятому президенту України, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Суддя зайшов до зали, оголосив рішення та вийшов. При цьому присутні скаржилися на те, що суддя читав рішення занадто тихо, щоб його можна було добре розчути.

"Я вас вітаю, хоча ніхто з нас нічого не чув. Єдина фраза, яку ми почули - це особисте зобов'язання і відсутність будь-яких арештів", - сказав Порошенко.

Крім того, Порошенко закликав опозиційні сили об'єднатися для відсічі російській агресії.

Суд зобов'язав Порошенка здати закордонний паспорт, з'являтися на вимогу слідчих, повідомляти про зміну місця мешкання, а також обмежив виїзд лідера "Євросолідарності" за межі Києва та Київської області.

Порошенко назвав таке рішення суду перешкоджанням його політичній діяльності.

Після засідання Порошенко виступив перед мітингом його прихильників і завершив свій виступ виконанням Державного гімну України.


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  • Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
  • 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
  • Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
  • 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
  • ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
  • Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
  • 17 січня Порошенко повернувся до України. В аеропорту на паспортному контролі лідера "Євросолідарності" зустріли працівники ДБР, а прикордонники перевіряли документи пя'того президента близько 15 хвилин. 
  • Перед аерпортом на Порошенка чекали численні прихильники, в тому числі громадські та політичні діячі, а також нардепи з інших фракцій. Прибуття лідера "Євросолідарності" висвітлювали на місці подій міжнародні та українські журналісти.
  • Після виступу перед прихильниками Порошенко поїхав з аеропорту одразу до суду, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу. Виступи сторін у суді тривали до 17:30, після чого суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення. У нарадчій кімнаті суддя пробув майже 5 годин, проте жодного рішення не ухвалив. Натомість до зали засідань вийшов секретар суду і повідомив, що рішення щодо Порошенка оголосять 19 січня о 14.00.
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Новини
Петро Порошенко
запобіжний захід
Європейська солідарність
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