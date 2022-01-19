Суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Суддя зайшов до зали, оголосив рішення та вийшов. При цьому присутні скаржилися на те, що суддя читав рішення занадто тихо, щоб його можна було добре розчути.



"Я вас вітаю, хоча ніхто з нас нічого не чув. Єдина фраза, яку ми почули - це особисте зобов'язання і відсутність будь-яких арештів", - сказав Порошенко.



Крім того, Порошенко закликав опозиційні сили об'єднатися для відсічі російській агресії.



Суд зобов'язав Порошенка здати закордонний паспорт, з'являтися на вимогу слідчих, повідомляти про зміну місця мешкання, а також обмежив виїзд лідера "Євросолідарності" за межі Києва та Київської області.



Порошенко назвав таке рішення суду перешкоджанням його політичній діяльності.



Після засідання Порошенко виступив перед мітингом його прихильників і завершив свій виступ виконанням Державного гімну України.