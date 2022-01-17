Аналогічно "списку Магнітського": Порошенко заявив, що влада України може потрапити під санкції за політичні переслідування

Про це Порошенко сказав у інтерв'ю LB.ua.



"Часто згадують Навального (російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся до РФ 17 січня 2021 року - ред.), разом з ним "список Магнітського". Якщо вони (влада - ред.) йтимуть подібним шляхом, санкції у вигляді аналогічного "списку Магнітського" для них, як для виконавців, невідворотні", - сказав Порошенко.



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При цьому Порошенко наголосив, що "Європейська Солідарність" має міжнародну підтримку.



"У нас дуже хороша, сильна міжнародна підтримка", - сказав Порошенко.



Список Магнітського - перелік осіб, причетних, на думку укладачів списку, до утримання під вартою, жорстокого поводження та загибелі російського аудитора Сергія Магнітського, а також до інших грубих порушень прав людини у РФ і серії великих розкрадань коштів із російського бюджету під виглядом повернення податків, викритих групою Магнітського.



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