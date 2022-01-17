Аналогічно "списку Магнітського": Порошенко заявив, що влада України може потрапити під санкції за політичні переслідування
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" народний депутат Петро Порошенко заявив, що українська влада може наразитися на міжнародні санкції за політичні переслідування
Про це Порошенко сказав у інтерв'ю LB.ua.
"Часто згадують Навального (російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся до РФ 17 січня 2021 року - ред.), разом з ним "список Магнітського". Якщо вони (влада - ред.) йтимуть подібним шляхом, санкції у вигляді аналогічного "списку Магнітського" для них, як для виконавців, невідворотні", - сказав Порошенко.
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При цьому Порошенко наголосив, що "Європейська Солідарність" має міжнародну підтримку.
"У нас дуже хороша, сильна міжнародна підтримка", - сказав Порошенко.
Список Магнітського - перелік осіб, причетних, на думку укладачів списку, до утримання під вартою, жорстокого поводження та загибелі російського аудитора Сергія Магнітського, а також до інших грубих порушень прав людини у РФ і серії великих розкрадань коштів із російського бюджету під виглядом повернення податків, викритих групою Магнітського.
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- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- 12 січня адвокат Ігор Головань заявив, що існує ухвала суду про примусовий привід на засідання Порошенка.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
- 17 січня Петро Порошенко прилетів до України та поїхав до суду на засідання з обрання йому запобіжного заходу.
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