Гарантії безпеки від США, як для Ізраїлю, потрібні Україні для доповнення членства в НАТО, - дипломат Веселовський
Окремі гарантії безпеки від США потрібні Україні для доповнення членства в НАТО, бо Росія ще довго не вважатиме нас "справжніми" членами Альянсу
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Андрій Веселовський.
"Угода, яка діє між США та Ізраїлем, - це загалом угода про надання зброї. Потужної, у великих кількостях, сучасної і швидко, але це про зброю - це не про ядерну зброю, яку має Ізраїль і не мають ті, хто намагаються його знищити або якимось чином потурбувати. Всяка угода "ізраїльського" типу нам потрібна, як доповнення до членства в НАТО. Тому що, ми є жертвою страшної агресії, а по-друге, у РФ змирились з думкою про те, що НАТО - це священна територія. А Україну вони не будуть справжнім НАТО вважати ще дуже довго, поки не вимре це жахливе покоління", - розповів він.
- Президент США Джо Байден заявив, що в розмові з українським колегою Володимиром Зеленським обговорював питання гарантій безпеки на кшталт тих, які отримує Ізраїль, до вступу України в НАТО. Американський лідер додав, що такі гарантії безпеки Україна може отримати, "якщо буде припинення вогню, якщо буде мирна угода".
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