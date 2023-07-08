Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Андрій Веселовський.

"Угода, яка діє між США та Ізраїлем, - це загалом угода про надання зброї. Потужної, у великих кількостях, сучасної і швидко, але це про зброю - це не про ядерну зброю, яку має Ізраїль і не мають ті, хто намагаються його знищити або якимось чином потурбувати. Всяка угода "ізраїльського" типу нам потрібна, як доповнення до членства в НАТО. Тому що, ми є жертвою страшної агресії, а по-друге, у РФ змирились з думкою про те, що НАТО - це священна територія. А Україну вони не будуть справжнім НАТО вважати ще дуже довго, поки не вимре це жахливе покоління", - розповів він.