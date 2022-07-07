Гарантія допомоги Заходу - це наші реформи, - нардеп Княжицький

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Мені здається, показовим був форум у Лугано, на який поїхала величезна українська делегація з правлячої партії, і вони говорили в основному про гроші. Безумовно, гроші Україні потрібні й добре, що це вони роблять. Але наші західні партнери говорили про реформи й конференція була про реформи, що спочатку потрібно проводити реформування, а потім тим інституціям, до яких у Заходу буде довіра, будуть давати гроші", - зазначив народний депутат.



Микола Княжицький підкреслив, що у Лугано було багато сказано про децентралізацію, хоча відомо, що мера міста Чернігів, яке є серед лідерів міст, постраждалих від російської агресії, Владислава Атрошенка взагалі не випустили за кордон на форум у Лугано, що є повним абсурдом. В той час, як мери міст, що не зазнали таких руйнувань, туди поїхали.



"Вони думали, що гроші там будуть ділити, а там ділили цінності, які ми можемо розділити з ЄС. Якщо це відбудеться, то і підтримка буде дуже серйозна. Очевидно, Захід не буде надавати кошти просто так, а тільки тим, кому довіряють. Головна гарантія – це наші реформи. Якщо ми призначимо обраного керівника антикорупційної прокуратури, прозорого керівника НАБУ, буде верховенство права та продовжуватиметься судова реформа, якщо повернеться в ефір телеканал "Еспресо", то з підтримкою Заходу проблем не буде. Але якщо цього всього не буде відбуватися, то нам доведеться переживати непрості часи", - зауважив нардеп.



Княжицький додав, що мають бути незалежні структури, які будуть контролювати, щоб у країні не було корупції.



"Бо те, як корупція розквітала на "Великому будівництві", ми всі чудово пам'ятаємо. Зараз всі кажуть, що не час згадувати. Але біда у тому, що прикриваючись війною, вони намагаються робити те саме, і у цьому подвійна межа цинізму. Тому всі повинні змінитися - і влада, і опозиція, і суспільство, щоб зовсім інакше підходити до тієї допомоги, яку нам надає Захід", - зазначив народний депутат.



Микола Княжицький підсумував, що склад української делегації у Лугано, підтверджує сподівання влади, що все буде по-старому і що буде сидіти якийсь заступник глави Офісу президента і дерибанити кошти на черговому великому відновленні, але так вже не буде, вони цього не розуміють. Нам прийдеться пройти через непрості історії, щоб таке розуміння до влади прийшло, і повинно завершитися серйозним політичним консенсусом.

4 липня президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що на конференції в Лугано буде розроблено принципи, які стануть фундаментом для подальшого відновлення України

5 липня на засіданні Європарламенту відбувся розгляд макрофінансової допомоги Україні