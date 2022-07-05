ЄС планує надати Україні понад 10 млрд євро до кінця року, - кореспондентка Еспресо Висоцька

Про це вона повідомила в етері Еспресо.



Кореспондентка зазначила, що Європейський Союз продовжує опікуватися Україною і планує компенсувати втрати, які Україна несе від кривавої російської агресії.



"Сьогодні, 5 липня, Європарламент за терміновою процедурою вніс до порядку денного на розгляд два дуже важливих для України питання, голосування за якими відбудеться у четвер, 7 липня. Перше – це макрофінансова допомога, яку ЄС хоче надати Україні та невідкладно перевести в український бюджет 1 млрд євро допомоги, який буде надаватися у вигляді пільгового довгострокового кредиту і може буде використаний для того, аби Україна могла закрити дірки держбюджету. Крім того, до кінця року Єврокомісія планує надати Україні 9 млрд євро допомоги. Тобто поєднуючи з тим, що вже було переведено до бюджету України з Брюсселю, 1 млрд 200 тис. євро, то разом це буде становити понад 10 млрд євро. Це те, що отримає Україна до кінця року",- пояснила Тетяна Висоцька.

Висоцька підкреслила, що також розглядалося ще дуже важливе питання, вирішення якого дуже очікує Україна, і це питання українських біженців, які зараз перебувають на території ЄС. Єврокомісія планує визнати водійські права українських біженців до кінця тимчасового захисту, який вони отримують у державах ЄС, тобто не треба буде у кожній країні ЄС біженцям перездавати на права чи отримувати нові документи.

"Також дуже цікавий день планується 6 липня, тому що у Європарламенті будуть розглядатися три питання, що стосуються України: обговорення європейськими депутатами шансів та терміни України щодо членства у ЄС, пошук можливостей організації експорту з України сільськогосподарської продукції й третє питання, на розгляд якого всі очікують, це тема про співпрацю російського уряду, російських політичних партій та російських дипломатів, офіційних осіб та їх зв'язки з екстремістськими організаціями Європи, а також антиєвропейськими рухами. Буде цікаво почути, що саме "накопали" європейські депутати та у чому будуть звинувачувати Росію", - прокоментувала кореспондентка.

Раніше Європарламент ухвалив відповідну резолюцію та закликав глав країн ЄС підтримати надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу

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