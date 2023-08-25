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Гарбузовий крем-суп із вершками. Рецепт приготування

25 серпня, 2023 п'ятниця
18:30
рецепти гарбузовий суп

Додавання вершків надасть гарбузовому супу-пюре ніжності та вираженого смаку. Нехай навіть у похмурий день до вашої оселі прийде сонечко в тарілці!

Інгредієнти:

  • гарбуз - 400 г
  • цибуля - одна штука
  • бульйон курячий - дві склянки
  • вершки (11%) - 100 мл
  • один зубчик часнику
  • мускатний горіх - на кінчику ножа
  • оливкова олія – дві чайні ложки
  • кунжут – дві чайні ложки
  • сіль (за смаком)

гарбузовий суп

Фото: smachno.ua

 

Як приготувати суп-пюре з гарбуза?

  • нарізаємо цибулю кільцями
  • часник очищаємо
  • пасеруємо на оливковій олії до прозорості в каструлі з подвійним дном
  • часник не ріжемо (!) він потрібний лише для аромату (після обсмажування його можна викинути)
  • очищений гарбуз нарізаємо на середні шматки
  • відправляємо до обсмаженої цибулі
  • заливаємо все бульйоном  
  • варимо 20 хвилин під кришкою
  • подрібнюємо за допомогою блендера у пюре
  • додаємо вершки
  • додаємо мускатний горіх та сіль
  • доводимо суп-пюре до кипіння
  • знімаємо з вогню

Гарбузовий суп-пюре із вершками готовий! Смачного!

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