Середземноморські дієта і спосіб життя зменшують ризик смерті від раку, - дослідження
Гарбузовий крем-суп із вершками. Рецепт приготування
Додавання вершків надасть гарбузовому супу-пюре ніжності та вираженого смаку. Нехай навіть у похмурий день до вашої оселі прийде сонечко в тарілці!
Інгредієнти:
- гарбуз - 400 г
- цибуля - одна штука
- бульйон курячий - дві склянки
- вершки (11%) - 100 мл
- один зубчик часнику
- мускатний горіх - на кінчику ножа
- оливкова олія – дві чайні ложки
- кунжут – дві чайні ложки
- сіль (за смаком)
Фото: smachno.ua
Як приготувати суп-пюре з гарбуза?
- нарізаємо цибулю кільцями
- часник очищаємо
- пасеруємо на оливковій олії до прозорості в каструлі з подвійним дном
- часник не ріжемо (!) він потрібний лише для аромату (після обсмажування його можна викинути)
- очищений гарбуз нарізаємо на середні шматки
- відправляємо до обсмаженої цибулі
- заливаємо все бульйоном
- варимо 20 хвилин під кришкою
- подрібнюємо за допомогою блендера у пюре
- додаємо вершки
- додаємо мускатний горіх та сіль
- доводимо суп-пюре до кипіння
- знімаємо з вогню
Гарбузовий суп-пюре із вершками готовий! Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди"
"Батьківщина-Мати" так і залишиться радянським символом, навіть після появи тризуба: В'ятрович про перейменування монумента
У Криму замайорів український прапор, знищено 30 окупантів: у ГУР розповіли подробиці спецоперації
Київ
+26°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.03Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе
2023, п'ятниця
25 серпня
19:01
Росіяни намагалися безуспішно наступати на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
18:29
Лукашенко заявив, що попереджав Пригожина та Путіна про підготовку замаху на очільника ПВК Вагнера
17:53
BMW X7 за 5 тис. грн, будинки, земля: у заступника одеського військкома виявили ознаки корупції на 14 млн грн
17:52
Партизанський рух "Жовта стрічка" провів акцію до Дня Незалежності в усіх окупованих Росією регіонах
17:07
Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів. Українець вийшов на сцену з банером "Фортеця Бахмут"
16:57
СБУ оголосила власнику українського агрохолдингу підозру у вивезенні до РФ зерна з окупованого Бердянська
16:22
Ексклюзив
Зґвалтування, розстріл цивільних: свідків воєнних злочинів РФ в Україні знайшла і допитала прокуратура Італії
15:55
Біорозкладний посуд містить потенційно шкідливі для здоров'я й екосистеми елементи - дослідження
14:41
"Близько 20% російських полонених здаються добровільно": Буданов порівняв "обмінний фонд" України та РФ
14:33
MTV: у Фінляндії затримали лідера російського військового угруповання "Русич" Яна Петровського, пов'язаного з ПВК Вагнера