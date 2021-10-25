Гармаш: Поки питання заміни Кравчука в ТКГ не порушується

Про це в ефірі "Україна 24" розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Поки це питання (заміни Леоніда Кравчука – ред.) не порушується. Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи. На сьогодні його замінює Олексій Резніков (віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - ред.). Якщо не може Резніков - у нас є ще один заступник голови делегації Олександр Мережко (нардеп, віцепрезидент ПАРЄ - ред.). Вони всі досить ефективні, тому на сьогодні питання кадрів не стоїть", - зауважив він.

Гармаш також прокоментував чутки про те, що делегацію може очолити Сергій Льовочкін.

"Я такого не чув і, чесно кажучи, не можу навіть припустити, що такий варіант може бути реалізований. Призначає (голову делегації — ред.) Офіс президента, тобто фактично президент. Я думаю, якби реально були такі розмови та варіанти, я чув би про це", - додав він.

Нагадаємо, раніше спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що очільник української делегації Леонід Кравчук не братиме участі в роботі ТКГ до листопада-грудня.

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