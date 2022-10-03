"Гарна фізпідготовка": Лукашенко зажадав примусити дітей збирати врожай

Про це заявив Президент Білорусі, передає кореспондент БЕЛТА.

Він звернув увагу, що цього року склалися дуже сприятливі умови для експорту продовольчої продукції.

"Тому розмови про те, що десь санкції, якась мобілізація, війна, ще чогось – не приймаються. Забудьте про це. Ви повинні бачити свій район, своїх людей. Ви повинні вчасно посіяти, піти в зиму, піднявши зяб, і готуватися до весняної сівби", - зазначив білоруський лідер.

Особливу увагу він звернув на необхідність якісно та вчасно завершити збиральну кампанію, зокрема щодо збирання картоплі, цукрових буряків, кукурудзи на зерно, льону.

"Мобілізуйте всіх", - зажадав глава держави. Він наголосив, що це стосується не лише працівників агропромислових підприємств. За потреби можна і потрібно залучати до збирання врожаю учнів, переконаний Олександр Лукашенко.

Президент наголосив, що досвід минулих років, коли підлітки та молодь допомагали сільгосппідприємствам збирати врожай, був позитивним, це сприяло згуртуванню колективу, привчало до праці.

"Якщо людина піде 5-6 годин попрацює – і батькам на радість, і дитині хороша фізична підготовка. Ми всі, і ви (я – точно) працювали. Не працювали, а вколювали, і дай Боже як. Тому мобілізуйте студентів, робітників, державних службовців, інших людей для того, щоб допомогти нам прибрати це все. Тому, що гроші пристойні можемо заробити. Не зараз, то весною".

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