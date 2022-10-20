Гатили з артилерії й танків: у Запорізькій області окупанти за добу пошкодили 19 цивільних об'єктів
У Запорізькій області 19 жовтня росіяни обстріляли 19 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 17 населених пунктів
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запорізькому напрямку 19 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом доби вони обстрілювали українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
Упродовж 19 жовтня окупанти гатили по цивільній інфраструктурі в районі Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Ольгівського, Новоандріївки, Щербаків. Білогір'я, Дорожнянки, Чарівного, Малинівки, Червоного, Полтавки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Степового, Кам'янського та Степногірська.
"Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили в Запорізькій ОВА.
Упродовж доби з тимчасово окупованої території евакуювали 212 людей, зокрема 45 дітей.
- Уранці 20 жовтня окупанти завдали ракетного удару по дитячій спеціалізованій школі в населеному пункті Комишуваха Запорізької області. Дані щодо жертв і руйнувань уточнюють.
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