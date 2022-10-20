Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт Комишуваха", - ідеться в повідомлені.

Наразі інформацію щодо жертв і руйнувань уточнюють.

У ніч на 20 жовтня росіяни обстріляли промислове підприємство й об'єкт енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.