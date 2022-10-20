На Запоріжжі росіяни вдарили по дитячій спецшколі, про жертв поки невідомо
Уранці 20 жовтня окупанти завдали ракетного удару по дитячій спеціалізованій школі в населеному пункті Комишуваха, що на Запоріжжі
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт Комишуваха", - ідеться в повідомлені.
Наразі інформацію щодо жертв і руйнувань уточнюють.
- У ніч на 20 жовтня росіяни обстріляли промислове підприємство й об'єкт енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
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