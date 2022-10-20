Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Нервова ніч у Криворізькому районі… Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування. Працюють усі служби", - зауважив він.

За попередньою інформацією, люди внаслідок російської атаки не постраждали.

В інших районах Дніпропетровщини ніч була тихою. Станом на 7:42 20 жовтня ситуація теж спокійна.

19 жовтня росіяни обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, унаслідок чого мікрорайон Інгулець залишився без електроенергії.

У ніч на 19 жовтня окупанти обстріляли Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини, пошкодили будинки, енергетичну інфрастрктуру, знеструмили насосні станції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb