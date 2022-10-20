На Дніпропетровщині росіяни обстріляли підприємство й енергетичну інфраструктуру: є сильні руйнування
У Криворізькому районі Дніпропетровщини в ніч на 20 жовтня окупанти вдарили по промисловому підприємству й об'єкту енергетичної інфраструктури
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Нервова ніч у Криворізькому районі… Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування. Працюють усі служби", - зауважив він.
За попередньою інформацією, люди внаслідок російської атаки не постраждали.
В інших районах Дніпропетровщини ніч була тихою. Станом на 7:42 20 жовтня ситуація теж спокійна.
- 19 жовтня росіяни обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, унаслідок чого мікрорайон Інгулець залишився без електроенергії.
- У ніч на 19 жовтня окупанти обстріляли Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини, пошкодили будинки, енергетичну інфрастрктуру, знеструмили насосні станції.
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