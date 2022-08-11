Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "Известия".

"Ми обговорюємо єдиний формат проведення "референдуму" з "керівництвом ДНР, ЛНР та Херсонської ВДА", проте це залежатиме від багатьох чинників, насамперед від військової ситуації. Щодо формату "референдуму", то плануємо проводити його як належить: з кабінками та урнами. Імовірність онлайн-формату є досить низькою", - повідомив гауляйтер.

Також Балицький зауважив, що про "утворення нового федерального округу", до якого увійшли б Запоріжжя, Херсон, "ЛНР" і "ДНР", не йдеться: "Ми поки бачимо себе, судячи з опитування запоріжців, у складі РФ повноцінною областю, як Воронезька, Тамбовська, Тульська".

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

Згодом для підтримки псевдореферендуму та пропаганди для росіян у тимчасово окуповані міста на Запоріжжі окупанти привезли "активістів".

8 серпня керівник окупаційної влади в Запорізькій області підписав розпорядження про підготовку до референдуму щодо приєднання до РФ.

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