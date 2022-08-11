Гауляйтер окупантів Балицький назвав можливу дату псевдореферендуму щодо приєднання Запорізької області до РФ
Керівник окупаційної влади Запоріжжя Євген Балицький сказав, що псевдореферендум із входження Запорізької області до складу Росії може відбутися 11 вересня
Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "Известия".
"Ми обговорюємо єдиний формат проведення "референдуму" з "керівництвом ДНР, ЛНР та Херсонської ВДА", проте це залежатиме від багатьох чинників, насамперед від військової ситуації. Щодо формату "референдуму", то плануємо проводити його як належить: з кабінками та урнами. Імовірність онлайн-формату є досить низькою", - повідомив гауляйтер.
Також Балицький зауважив, що про "утворення нового федерального округу", до якого увійшли б Запоріжжя, Херсон, "ЛНР" і "ДНР", не йдеться: "Ми поки бачимо себе, судячи з опитування запоріжців, у складі РФ повноцінною областю, як Воронезька, Тамбовська, Тульська".
- Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.
- Згодом для підтримки псевдореферендуму та пропаганди для росіян у тимчасово окуповані міста на Запоріжжі окупанти привезли "активістів".
- 8 серпня керівник окупаційної влади в Запорізькій області підписав розпорядження про підготовку до референдуму щодо приєднання до РФ.
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