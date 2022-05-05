Гайдай: 5 травня з Луганщині евакуювали 40 людей, місцеві жителі відмовляються виїжджати

Про це у фейсбуці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Виїжджати - відмовляються. З Луганщині сьогодні евакуйовано лише 40 людей! Кожного ранку один автобус з Лисичанська стабільно їде на Дніпро повним, сьогодні це 38 лисичан, одну людину підвезли з Сєвєродонецька. Також вдалося вивезти одного мешканця з Попаснянської громади. У Сєвєродонецьку охочих виїхати в безпеку сьогодні не було", - зауважив він.



Для тих, хто залишився в Сєвєродонецьку, Лисичанську, деяких пунктах Попаснянської та Гірської громад, завезли гумвантажі. По всій Луганщині немає централізованого водопостачання. Рятують ДСНС і криниці. Днями мають прибути додаткові цистерни для води. До Рубіжного й Попасної доступу немає.



4 травня росіяни 24 рази обстріляли Луганщину, внаслідок чого загинуло троє людей і пошкоджено щонайменше 23 будинки.

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