Гайдай: 5 травня з Луганщині евакуювали 40 людей, місцеві жителі відмовляються виїжджати
Упродовж 5 травня з Лисичанська, Сєвєродонецька й Попаснянської громади до Дніпра вивезли 40 людей
Про це у фейсбуці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Виїжджати - відмовляються. З Луганщині сьогодні евакуйовано лише 40 людей! Кожного ранку один автобус з Лисичанська стабільно їде на Дніпро повним, сьогодні це 38 лисичан, одну людину підвезли з Сєвєродонецька. Також вдалося вивезти одного мешканця з Попаснянської громади. У Сєвєродонецьку охочих виїхати в безпеку сьогодні не було", - зауважив він.
Для тих, хто залишився в Сєвєродонецьку, Лисичанську, деяких пунктах Попаснянської та Гірської громад, завезли гумвантажі. По всій Луганщині немає централізованого водопостачання. Рятують ДСНС і криниці. Днями мають прибути додаткові цистерни для води. До Рубіжного й Попасної доступу немає.
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