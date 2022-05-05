Росіяни за добу 24 рази обстріляли Луганщину: загинуло троє людей, пошкоджено щонайменше 23 будинки

Про це в телеграмі написав очільник Луганської ОВА Сергій

Гайдай.



По Сєвєродонецьку росіяни відкрили вогонь з артилерії сім разів, по Попаснянській і Гірській громаді - ще сім, по Лисичанську - чотири.



"24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з них - чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень - чоловік з Попасної. Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним", - наголосив Сергій Гайдай.



За його словами, у Гірському знищено або пошкоджено щонайменше сім будинків, у Комишувасі - три, у Сєвєродонецьку - чотири, у Лисичанську - чотири, у Новодружеську - мінімум чотири. Крім того, у межах міста Сєвєродонецьк зайнялася хвойна підстилка.



На фронті Луганщини й Донеччини ЗСУ відбили 11 ворожих атак, знищили п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять - автомобільної. Українська ППО збила два російські літаки Су-30, безпілотники "Орлан-10" і ZALA-421. Окупанти намагаються наступати на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, однак зазнають невдач.

Раніше росіяни обстріляли Михайлівку на Луганщині, унаслідок чого загинув священник.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb