Росіяни за добу 24 рази обстріляли Луганщину: загинуло троє людей, пошкоджено щонайменше 23 будинки
Упродовж 4 травня окупанти 24 рази обстріляли житлові будинки Луганщини, унаслідок чого загинуло троє людей, знайдено тіла ще двох, убитих напередодні
Про це в телеграмі написав очільник Луганської ОВА Сергій
Гайдай.
По Сєвєродонецьку росіяни відкрили вогонь з артилерії сім разів, по Попаснянській і Гірській громаді - ще сім, по Лисичанську - чотири.
"24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з них - чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень - чоловік з Попасної. Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним", - наголосив Сергій Гайдай.
За його словами, у Гірському знищено або пошкоджено щонайменше сім будинків, у Комишувасі - три, у Сєвєродонецьку - чотири, у Лисичанську - чотири, у Новодружеську - мінімум чотири. Крім того, у межах міста Сєвєродонецьк зайнялася хвойна підстилка.
На фронті Луганщини й Донеччини ЗСУ відбили 11 ворожих атак, знищили п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять - автомобільної. Українська ППО збила два російські літаки Су-30, безпілотники "Орлан-10" і ZALA-421. Окупанти намагаються наступати на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, однак зазнають невдач.
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