Гайдай: під Білогорівкою ЗСУ знищили вже близько 70 одиниць ворожої техніки і знову зруйнували понтон, у Попасній окупанти розстрілюють місцевих
ЗСУ вчергове знищили понтонну переправу окупантів під Білогорівкою – ворог втратив на цьому напрямку вже 70 одиниць техніки та десятки військових
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Російські війська упродовж дня намагаються прорватися в Комишувасі та Рубіжному, проте безуспішно. Тривають бої за Воєводівку.
За інформацією Гайдая, у Попасній окупанти розстрілюють місцевих мешканців – забрати життя можуть за українську картинку в телефоні.
- Як повідомляв Гайдай вранці 12 травня, російські військові викрадають українських активістів у Попасній.
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