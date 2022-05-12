Гайдай: під Білогорівкою ЗСУ знищили вже близько 70 одиниць ворожої техніки і знову зруйнували понтон, у Попасній окупанти розстрілюють місцевих

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російські війська упродовж дня намагаються прорватися в Комишувасі та Рубіжному, проте безуспішно. Тривають бої за Воєводівку.

За інформацією Гайдая, у Попасній окупанти розстрілюють місцевих мешканців – забрати життя можуть за українську картинку в телефоні.

Як повідомляв Гайдай вранці 12 травня, російські військові викрадають українських активістів у Попасній.