Російські військові викрадають українських активістів в окупованій Попасній, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у ранковому зведені.



За його словами, по всій лінії луганського фронту тривають потужні бої і ситуація значно погіршилася.

"Рашисти тактику не змінюють: руйнують міста і тільки потім заходять на випалені землі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські військові почали викрадати людей. Серед них - українські активісти.

Нагадаємо, наразі в Луганській області немає електрики, води, газу та мобільного зв'язку. Також є інформація про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу. З газопроводу "Союз" несанкціоновано відбирають газ до окупованих районів Луганщини і Донеччини.

Однак під контролем України залишається Сєвєродонецька, Лисичанська, Гірська громада і частина Рубіжного.У Білогорівці українські військові руйнують понтонні переправи росіян.

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