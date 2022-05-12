Російські військові викрадають українських активістів в окупованій Попасній, - Гайдай
В окупованій Попасній масово зникають люди, окупанти почали полювання на українських активістів
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у ранковому зведені.
За його словами, по всій лінії луганського фронту тривають потужні бої і ситуація значно погіршилася.
"Рашисти тактику не змінюють: руйнують міста і тільки потім заходять на випалені землі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, російські військові почали викрадати людей. Серед них - українські активісти.Однак під контролем України залишається Сєвєродонецька, Лисичанська, Гірська громада і частина Рубіжного.
У Білогорівці українські військові руйнують понтонні переправи росіян.
- Нагадаємо, наразі в Луганській області немає електрики, води, газу та мобільного зв'язку. Також є інформація про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу. З газопроводу "Союз" несанкціоновано відбирають газ до окупованих районів Луганщини і Донеччини.
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