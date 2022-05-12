Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у телеграмі.

"Без води та електрики - вся Луганщина, у Новопскові окупанти самовільно втрутились в роботу магістрального газогону, що транспортує газ до Луганщини та Донеччини. Понад 21 тис. абонентів Луганщини ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є повсюди. Втім, вчора зафіксовані несанкціоновані зміни режимів транспортування газу, які свідчать про закриття газових кранів на компресорній станції у тимчасово окупованому Новопскові. Зокрема, на магістральному газогоні "Новопсков-Шебелинка", що транспортує газ на територію Донецької та Луганської областей", - ідеться в повідомленні.

Також є інформація про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу. З газопроводу "Союз" несанкціоновано відбирають газ до окупованих районів Луганщини і Донеччини.

На Луганщині майже немає вцілілих об’єктів життєзабезпечення. Більшість критичної інфраструктури відбудовуватимуть з нуля. Деякі лінії електропередач не можна полагодити через постійні обстріли в районах пошкоджених ділянок. В області працюють тільки електрогенератори.

11 травня окупанти 26 разів обстріляли Луганщину, пошкодили щонайменше 24 будинки й авто з гумдопомогою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb