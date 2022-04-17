Гайдай закликав мешканців Луганщини евакуюватися, щоб окупанти примусово не вивезли їх до РФ
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про евакуацію 17 квітня й закликав людей виїжджати до безпечних областей
Про це він написав у телеґрамі.
У неділю, 17 квітня, відбудеться евакуація із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірської громади, Попасної.
За словами очільника ОВА, окупанти навмисно відкрили вогонь по Лисичанську й зірвали евакуацію, хоча про режим "тиші" домовилися на найвищому рівні. Сергій Гайдай додав, що з окупованої частини Рубіжного й інших міст росіяни примусово вивозять українців до віддалених регіонів Росії як робочу силу.
"Наші збройні сили впевнено тримають оборону, але все ж таки не ставайте потенційними заручниками росіян. Убережіть себе - безкоштовні автобуси чекають на вас", - наголосив він.
Сергій Гайдай оприлюднив місця зборів для евакуації:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
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