Гайдай закликав мешканців Луганщини евакуюватися, щоб окупанти примусово не вивезли їх до РФ

Про це він написав у телеґрамі.



У неділю, 17 квітня, відбудеться евакуація із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірської громади, Попасної.



За словами очільника ОВА, окупанти навмисно відкрили вогонь по Лисичанську й зірвали евакуацію, хоча про режим "тиші" домовилися на найвищому рівні. Сергій Гайдай додав, що з окупованої частини Рубіжного й інших міст росіяни примусово вивозять українців до віддалених регіонів Росії як робочу силу.



"Наші збройні сили впевнено тримають оборону, але все ж таки не ставайте потенційними заручниками росіян. Убережіть себе - безкоштовні автобуси чекають на вас", - наголосив він.



Сергій Гайдай оприлюднив місця зборів для евакуації:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Щербакова, 1-а;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

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