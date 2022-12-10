Гайдай заявив, що ЗСУ перебувають у декількох кілометрах від Кремінної
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські захисники перебувають близько Кремінної, до міста залишилось декілька кілометрів
Про це Гайдай заявив в етері телемарафону.
За словами Гайдая, росіяни добре підготувались, щоб захищати свої позиції у Луганській області.
"Наші війська за декілька кілометрів від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону", - заявив голова Луганської ОВА.
Сергій Гайдай також переконаний, що погодні умови сприяють швидкому руху військової техніки.
Голова ОВА також виділив партизанів, які допомагають ЗСУ на окупованих територіях.
- 28 листопада Сергій Гайдай розповів, що електропідстанцію у Кремінній, яка живила ледь не всю Луганську область, повністю зруйновано.
- Гайдай очікує просування ЗСУ на Луганщині з настанням морозів.
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