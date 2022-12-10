Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Гайдай заявив, що ЗСУ перебувають у декількох кілометрах від Кремінної

Гайдай заявив, що ЗСУ перебувають у декількох кілометрах від Кремінної

10 грудня, 2022 субота
02:28
війна з Росією Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські захисники перебувають близько Кремінної, до міста залишилось декілька кілометрів

Про це Гайдай заявив в етері телемарафону.

За словами Гайдая, росіяни добре підготувались, щоб захищати свої позиції у Луганській області.

"Наші війська за декілька кілометрів від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону", - заявив голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай також переконаний, що погодні умови сприяють швидкому руху військової техніки.

Голова ОВА також виділив партизанів, які допомагають ЗСУ на окупованих територіях.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Луганщина
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Сергій Гайдай
Військові новини
наступ ЗСУ
деокупація України
Читайте також:
ЗСУ
9 грудня, 2022 п'ятниця
ЗСУ ліквідували двох російських майорів і капітана-добровольця, - офіцер Штефан
Олексій Данілов
8 грудня, 2022 четвер
"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов про заяву Меркель щодо переговорів з РФ
8 грудня, 2022 четвер
Китаю вже не подобається, що робить Путін, - Клімкін
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.74
    Продаж 41.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
10 грудня
01:55
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі жорстко розкритикував арбітра матчу Нідерланди - Аргентина на ЧС-2022
01:17
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці ліквідували 80 окупантів. Знищено 5 РСЗВ, 4 безпілотники, ЗРК і сховище з боєприпасами
01:02
Сергій Марченко
Підтримка України з боку Заходу – не благодійність, а самозбереження, - міністр фінансів Марченко
00:40
активісти в Криму
Росія посилила пошук партизанів у Криму. Проведуть рейди в квартирах та будинках
00:36
Ексклюзив
російська армія
Солдатські бунти росіян ми ще побачимо, - представник ГУР Юсов
00:26
Володимир Соловйов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 грудня
00:17
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: розклад і результати усіх матчів чвертьфіналу. Сітка плей-офф
2022, п'ятниця
9 грудня
23:57
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Аргентина перемогла Нідерланди в серії пенальті і вийшла у півфінал ЧС-2022
23:37
Тіте
Головний тренер збірної Бразилії подав у відставку після вильоту з ЧС-2022
23:26
Санкції
Журналісти, сенатори, засновники та працівники благодійних фондів: РФ заборонила в'їзд ще 200 громадян Канади
23:22
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
Очільники МЗС Литви та Австрії обговорили створення спецтрибуналу для Росії
23:16
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ завдала ракетного удару по Сумщині, а безпілотник скинув вибухівку на цивільних - вщент згорів будинок
23:11
Іран
Літаки, вертольоти та ППО. Росія в обмін на дрони надає Ірану безпрецедентну військову допомогу, - NBC News
23:11
Німеччина
У Мюнхені екоактивістам на місяць заборонили акції протестів
23:01
Єнс Столтенберг
Столтенберг вважає, що великої війни Росії з НАТО вдасться уникнути
22:48
Росія розширює свій ядерний арсенал, - міністр оборони США
22:30
Литва Латвія Естонія
Країни Балтії на тлі російської агресії в Україні підвищать видатки на оборону до 3% ВВП
22:29
медицина
У Швеції розробили простий тест, який може виявити 14 різних типів раку
22:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Удари на 600 км вглиб РФ демонструють неспроможність захисту ядерних сил. Колонка Сергія Згурця
22:14
Оновлено
ракетні системи США
Засоби ППО, боєприпаси для HIMARS та гаубиць і генератори. У Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги
22:12
Павло Вовк
Держдеп США наклав санкції на очільника ОАСК Вовка
22:07
Ексклюзив
Микола Княжицький
Важливо, щоб роль держави у врегулюванні релігійних питань не принижувалася, - нардеп Княжицький
22:03
OPINION
Віктор Каспрук
Путін готовий віддати Пекіну Далекий Схід
21:49
Шахед
США ввели нові санкції проти Росії через отримання та використання іранських дронів
21:27
світло
Оновлено графіки стабілізаційних відключень у Києві. Подробиці
21:17
Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури
21:06
Мая Санду
Санду очолює рейтинг довіри політикам Молдови, проросійський Додон - другий у списку, - опитування
21:04
Рамзан Кадиров
Опозиційний до Кадирова блогер, який зник у Швеції, живий і перебуває під захистом поліції, - ЗМІ
20:47
Володимир Путін
Путін заявив, що почав повномасштабне вторгнення "запізно", бо "розраховував домовитися в межах Мінських угод"
20:33
Ощадбанк
Ощадбанк подав скаргу проти РФ до Європейського суду з прав людини
20:27
Російський олігарх Олександр Євтушенков отримав вирок від ВАКС
Конфісковані в Україні активи російського олігарха вперше передали в управління Фонду держмайна
20:22
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Найближчими тижнями Україна отримає зенітну зброю та ракети для ППО від Великої Британії 
20:07
Упродовж доби росіяни завдали 4 ракетні та 9 авіаційних ударів і 25 разів били з РСЗВ
20:03
нафта
Вартість основного сорту нафти РФ Urals обвалилась до $43,7 за барель
20:00
OPINION
Ігор Гулик
"Володар хаосу". Путін і російські націоналісти
19:38
Німеччина уряд
Німецька компанія отримала замовлення на два ЗРК Skynex для України, - ЗМІ
19:06
Ексклюзив
карта Херсон Мелітополь Миколаїв
Дельта р. Дніпро з островами на Херсонщині - це буде сірою зоною та місцем зустрічі ДРГ, - військовий експерт Катков
19:02
Олімпіада-2022, збірна Росії
МОК продовжив санкції проти спортсменів з Росії та Білорусі
18:47
санкції проти Росії
Члени ЦВК РФ і співробітники Кремля: на кого США наклали санкції за порушення прав людини в Україні
18:45
Денис Шмигаль
Черговість надання електрики: Шмигаль назвав чотири пріоритети розподілу послуги
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV