Гайдай заявив, що ЗСУ перебувають у декількох кілометрах від Кремінної

Про це Гайдай заявив в етері телемарафону.

За словами Гайдая, росіяни добре підготувались, щоб захищати свої позиції у Луганській області.

"Наші війська за декілька кілометрів від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону", - заявив голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай також переконаний, що погодні умови сприяють швидкому руху військової техніки.

Голова ОВА також виділив партизанів, які допомагають ЗСУ на окупованих територіях.

28 листопада Сергій Гайдай розповів, що електропідстанцію у Кремінній, яка живила ледь не всю Луганську область, повністю зруйновано.

Гайдай очікує просування ЗСУ на Луганщині з настанням морозів.

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