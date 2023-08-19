Про це він розповів в етері Еспресо.

"Мобілізація на окупованих територіях жодного дня не зупинялася, постійно триває під різними гаслами. Був певний час, коли місцеве населення могло дати якогось хабаря та відкупитися від мобілізації. Але згодом почали заїжджати навіть фсбшники до окупованої області, бо треба назбирати людей як гарматного м'яса", - пояснив ексголова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай додав, що мобілізовані з окупованої Луганщини проходять дуже швидку підготовку, після чого їх відправляють на фронт.

"Паспортизація на окупованій Луганщині зараз в активній фазі, тому що готуються до виборів у вересні. Крім того, окупанти намагаються обліковувати всіх підлітків. Гадаю, що все-таки росіяни готуються до довгої війни, тому наших підлітків вони переписують і дають їм паспорти саме для того, щоб як тільки їм виповнюється 18 років, то їх будуть забирати, готувати та так само відправляти на фронт", - сказав Гайдай.