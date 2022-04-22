Газпром може втратити третину експорту газу в Європу в 2022 році, – Reuters
Експорт газу російської компанії "Газпром" в Європу може скоротитися приблизно на третину цього року через війну в Україні, конкуренцію зі скрапленим природним газом і плани переходу РФ на розрахунки в рублях
Про це пише Reuters.
Відомо, що на Росію припадає близько 40% європейських поставок газу, але Захід після початку вторгнення РФ в Україну намагається відучити себе від російських енергетичних потоків. За словами аналітиків, плани стягнути плату за продаж газу "недружнім" країнам у рублях також підірвали перспективи експорту російського газу, адже Європа відмовилась виконувати цю умову.
Зазначають, що поставки Газпрому в Європу можуть скоротитися на 40-45 млрд кубометрів цього року з приблизно 150 млрд кубометрів у 2021 році. Наразі у компанії не розкривають своїх очікувань щодо експорту газу до Європи.
"Найбільшими споживачами газу Газпрому в Європі у 2021 році були Німеччина, яка отримала 45,8 млрд кубометрів, Італія, яка отримала 20,8 млрд кубометрів, та Австрія, яка отримала 13,2 млрд кубометрів. Поки що лише Угорщина погодилася перейти на схему "газ за рублі", яка передбачає, що покупці здійснюють розрахунки в іноземній валюті через російський Газпромбанк, який згодом конвертує її в рублі", – пише видання.
- Раніше повідомляли, що експорт Газпрому впав з початку року по 15 квітня більш як на 26%.
- Додамо, очільник МЗС Латвії Рінкевичс вважає, що ембарго на нафту й газ не зупинить війну, але зламає військову машину РФ.
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