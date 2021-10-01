Газпром припинив транзит газу до Угорщини територією України

Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС України.



Згідно з повідомленням, з початку нової газової доби 1 жовтня зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.



"Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 1 жовтня 2021 по 30 вересня 2022 року) у розмірі 24,6 млн куб.м на добу", - зазначили у пресслужбі.



В ОГТС нагадали, що з 1 жовтня 2021 року вступив в силу контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб.м на рік, згідно з яких природний газ до Угорщини буде поставлятися через Турецький потік.

З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні.



За словами генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України і українська сторона жодного разу не порушувала зобов'язань.



"Більш того, український маршрут - найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки", - цитує пресслужба слова Макогона.



Він додав, що монополізація газових маршрутов Газпромом, яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості. Макогон також наголосив, що посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено.



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