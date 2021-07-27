Газпром відмовився бронювати додаткову переривчасту транзитну потужність України на серпень

Про це пише Інтерфакс-Україна.



Згідно з повідомленням, "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТС) у вівторок виставляв на аукціон додаткові - переривчасті - потужності у розмірі 63,7 млн куб.м на добу, однак вони виявилися повністю незатребуваними.



В агентстві нагадали, що на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб.м - це 109 млн куб.м за добу; 15 млн куб.м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 19 липня - загалом 124 млн куб.м за добу. У липні концерн прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб.м за добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Якщо аукціон на тверді потужності відбувається зі стовідсотковою реалізацією, можуть бути організовані торги на переривчасті потужності (залежно від можливостей оператора газотранспортної системи).

Раніше цього року "Газпром" не бронював переривчастих потужностей - так було з аукціонами на травень, червень і навіть на липень, попри планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: "Північний потік" і "Ямал-Європа". Але концерн не став збільшувати бронювання українських потужностей, а компенсував випадаючий транзит відбором газу зі сховищ у Європі.

Зазначається, що "Газпром" останнім часом на аукціонах із бронювання додаткових потужностей повністю викуповує пропоновані Києвом тверді потужності, але жодного разу не бронював переривчастих. Небажання компанії купувати негарантовані потужності (зазвичай пропонуються з дисконтом) за ціною гарантованих українські газовики називають "шантажем" Європи. Співвідношення твердих (19%) і переривчастих (81%) газотранспортних потужностей залишається незмінним.

В агентстві також зазначили, що баланс газового ринку Європи стає все більш напруженим через невластиве сезонній закономірності падіння постачань СПГ; через планові ремонти знижуються і постачання трубопровідного газу. Закачування до підземних сховищ перебуває на мінімальних значеннях, що вже не залишає сумнівів у тому, що нову зиму Європа зустріне з напівпорожніми ПСГ.