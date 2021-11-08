Газпром збільшив добовий транзит газу українською ГТС до 80-90 млн куб.м

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Чи буде збільшення постачання газу до Європи? Наразі ми не отримували додаткових заявок на транзит. Більш того, транзит наразі менший (88 млн куб. м), ніж заброньовано та сплачується "Газпромом" (109 млн куб. м)", - цитує агентство слова голови Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) Сергія Макогона.

Макогон також зазначив, що станом на 5 листопада підземні сховища газу (ПСГ) російського монополіста в Європі заповнені лише на чверть, тоді як рівень заповнення підземок у РФ найбільший із 2000 року.

Згідно з оперативними даними ОГТСУ, надходження газу через ГВС "Суджа" та "Сохранівка" на російсько-українському кордоні в останні десять днів коливалося в діапазоні від 57,8 млн куб. м до 109,2 млн. куб. м. Зокрема, 28 жовтня – 84,891 млн. куб. м, 29 жовтня – 109,198 млн. куб. м, 30 жовтня – 76,89 млн. куб. м, 31 жовтня – 73,41 млн. куб. м, 1 листопада – 57,765 млн. куб. м, 2 листопада – 62,270 млн. куб. м, 3 листопада – 81,996 млн. куб. м, 4 листопада – 90,161 млн. куб. м, 5 листопада – 89,617 млн. куб. м, 6 листопада – 89,733 млн. куб. м.

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