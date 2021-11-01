Газпром зменшив транзит газу Україною до половини контрактних обсягів, - голова Оператора ГТС

Про це голова Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив у Facebook.



За словами Макогона, Газпром постійно зменшує транзит газу до Європейського Союзу.



"З 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн куб.м на добу. При цьому Газпром сплачує за транзитну потужність 109 млн куб.м. При таких обсягах транспортування Газпром недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд куб.м", - написав він.



Макогон додав, що з 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився - до 57 млн куб.м на добу.