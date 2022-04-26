Про це повідомляє Укрінформ.

Резолюцію було прийнято консенсусом, її ухвалення зустріли оплесками.

Документ передбачає скликання Генеральної асамблеї "протягом десяти робочих днів після заперечення з боку одного або кількох постійних членів Ради безпеки - для проведення дебатів щодо ситуації, стосовно якої було висловлено вето".

Автором резолюції виступив Ліхтенштейн, співавторами – майже сотня країн, зокрема Україна, США, Велика Британія, Франція, усі члени Євросоюзу, Японія.



Постійні члени РБ - Росія та Китай, а також дві країни, що претендують на це статус, - Бразилія та Індія не долучилися до авторів тексту.

Мета резолюції – "підвищити роль Організації Об'єднаних Націй, багатостороннього підходу та голосу всіх нас, хто не має права вето та не входить до Радбезу, у питаннях міжнародного миру та безпеки», - сказав постпред Ліхтенштейну Крістіан Венавезер. Він зазначив, що резолюція не спрямована проти якогось конкретного постійного члена РБ, проте вважається, що вона має вплинути на позицію Росії, яка зловживає правом вето при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України.

Довідка. Від моменту першого застосування вето в 1946 році, коли срср заблокував рішення щодо Сирії та Лівану, Радянський Союз, а потім Росія, яка незаконно зайняла його місце, використала це право 143 рази, США - 86 разів, Велика Британія - 30 разів, Китай і Франція - по 18 разів.

