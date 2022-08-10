Про це йдеться в офіційній заяві на сайті МАГАТЕ.

Зустріч відбудеться 11 серпня, через кілька днів після того, як обстріл на ЗАЕС викликав тривогу щодо потенційного ризику серйозної ядерної аварії на найбільшій в Європі атомній електростанції з шістьма реакторами.



ООН запросила Генерального директора Гроссі виступити перед Радою безпеки 15 країн по відеозв’язку. Засідання буде відкритим для ЗМІ.



"Я вітаю цю можливість поінформувати Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй про надзвичайно серйозну ситуацію, з якою зіткнулася одна з найбільших у світі атомних електростанцій, яка зараз розташована в зоні активних бойових дій. Аварія на цьому заводі може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу як в Україні, так і в сусідніх державах, а також у віддалених країнах", – сказав Гроссі.



Гендиректор планує розповісти про те, як обстріли у п’ятницю та суботу порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки та безпеки, які Гроссі окреслив на початку конфлікту майже пів року тому. Включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, чинної системи безпеки, персоналу та зовнішніх джерел живлення.



"Я також проінформую Раду Безпеки про свої плани та підготовку особисто очолити місію МАГАТЕ на місці найближчим часом. Зараз, як ніколи, присутність МАГАТЕ на станції має першочергове значення, щоб допомогти зменшити небезпеку можливої ​​ядерної катастрофи", – додав гендиректор.