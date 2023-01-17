Про це Палкін розповів у інтерв'ю The Athletic.

За словами гендиректора "Шахтаря", він зрозумів, що "Челсі" виграє боротьбу за Мудрика в іншого лондонського клубу - "Арсеналу" - за два дні до трансферу.

"Я зрозумів це два дні тому, коли приїхали представники "Челсі" - співвласник Бегдад Егбалі та Пол Вінстенлі. Вони приїхали до Анталії у Туреччині. До цього я не знав, що вони близькі до угоди, бо спілкувався з "Арсеналом" так само як і з "Челсі". Навіть можу сказати більше - з "Арсеналом" я зустрічався частіше. Тому перед цією останньою зустріччю "Арсенал" був трохи ближчим до угоди, ніж "Челсі", - розповів Палкін.

Він додав, що через те, що головний тренер "Арсеналу" Мігель Артета, український футболіст лондонців Олександр Зінченко та спортивний директор клубу спілкувалися з Михайлом Мудриком та контактували із "Шахтарем", могло скластися оманливе враження, що питання про перехід футболіста до складу "гармашів" - вирішена справа.

"Всі говорили про "Арсенал" тому, що клуб зв'язався із гравцем майже за півтора місяця до того, як вони зв'язалися з нами. Ви можете собі уявити, наприклад, що Мікель Артета, Олександр Зінченко та Еду дзвонять вам майже щодня? Ви можете хотіти чи не хотіти трансферу, але ви стежите за такою увагою та контактами. Але є переговори. Коли ви не закрили все, коли ви не поставили останню крапку, ви не можете завершити угоду. Тому це було лише зовнішнє візуальне враження, що Мудрик близький до "Арсеналу", - пояснив Палкін.

Він зазначив, що "Челсі" почав виявляти предметний інтерес до футболіста наприкінці грудня 2022 року.

"Якщо говорити про "Челсі", то мені зателефонували наприкінці грудня й запитали, чи можуть вони зв'язатися із Мудриком, бо вони цікавляться ним і хочуть з ним поговорити. Вони зв'язалися із гравцем та його агентом і виконали фінансові умови", - сказав Палкін.

"Шахтар" отримає за Мудрика від "Челсі" 100 млн євро - 70 млн євро гарантовано та ще 30 млн євро у вигляді бонусів.

Михайло Мудрик став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського "Мілану" до "Челсі" за 43,88 млн євро.

Мудрик також побив рекорд для трансферів клубів української прем'єр-ліги, що належав бразильцю Фреду, який у 2018 році за 59 млн євро перейшов з "Шахтаря" до англійського "Манчестер Юнайтед".

У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

На рахунку Мудрика 8 матчів за збірну України.

"Челсі" після 19 матчів має 26 очок та йде у чемпіонаті Англії 10-м. У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонці зіграють з дортмундською "Борусією".

15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.

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