Гендиректорка ЮНЕСКО на Чернігівщині зустрілася з Зеленським і передала сертифікат для Одеси
Президент України Володимир Зеленський на Чернігівщині провів переговори з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє, яка перебуває з візитом в Україні
Про це повідомили в Офісі президента.
Під час зустрічі Зеленський відзначив важливість солідарності ЮНЕСКО з народом України в умовах повномасштабної російської агресії. Він зауважив, що Україна воює на полі бою "за цінності демократії, свою свободу та незалежність, за майбутнє наших дітей, а також за наші історичні цінності й культурне надбання", тому їх захист є дуже важливим.
Окремо Зеленський наголосив на неприйнятності членства Росії в ЮНЕСКО та важливості чіткої й потужної реакції організації та її органів на війну РФ проти України.
Глава держави поінформував Одрі Азулє про зруйновані та пошкоджені Росією українські культурні об’єкти, наголосивши, що їх загальна кількість становить близько 1190. Також розповів про викрадення та незаконне вивезення українських культурних цінностей із тимчасово окупованих територій. І наголосив на важливості ролі ЮНЕСКО у процесі залучення міжнародних партнерів до відновлення постраждалої культурної спадщини України.Під час зустрічі Одрі Азулє передала Зеленському сертифікат про внесення історичного центру міста Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Висловлюючи подяку за таке рішення щодо Одеси, Зеленський також зауважив, що важливим є включення до списку ЮНЕСКО інших українських об’єктів культурної спадщини, зокрема історичного центру Чернігова.
- У січні 2023 року ЮНЕСКО визначила історичний центр Одеси об’єктом Всесвітньої спадщини під загрозою
- Сьогодні, 3 квітня, виповнюється річниця звільнення Чернігівської області від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський нагородив Чернігів відзнакою міста-героя, а також провів на Чернігівщині зустрічі з європейськими лідерами, зокрема показав європейським політикам підвал школи в селі Ягідне, де окупанти 27 днів утримували українців.
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