Генерал Маломуж розповів, хто стоїть за диверсіями на стратегічних об'єктах РФ

Про це в ефірі Еспресо розказав колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломуж.

"У Росії є люди, які з самого початку принципово були проти війни, а є й ті, хто прозрів трохи пізніше. І вони були готові боротися з путінським режимом, але не знали як. Ми з цими людьми установили контакти. Відповідно, ті, хто мав якийсь військовий вишкіл або був готовий про проведення оперативних дій, тобто диверсійних операцій, проходив навчання та направлявся у Росію. Наприклад, представники таких підрозділів як "Патріоти Росії" та "Фронти Росії" жили у конкретних російських регіонах, прийшли до України, а тепер можуть виконувати спеціальні завдання на своїй території у РФ. Вони там знають добре місцевість, обстановку, військові бази, режими, слабкі місця. Зрозуміло, що їм надається спеціальна підготовка та техніка, ти ж самі безпілотники, ракети систем тактичного рівня, різні підривні пристрої та інше", - пояснив генерал.

Микола Маломуж зауважив, що у першу чергу використовується агентура з-поміж російських громадян, які не викликають підозри та дуже глибоко опрацьовують то й чи інший об'єкт. А потім проводяться операції з підтримкою наших спецслужб.

"Спільних форматів проведення операцій дуже багато. Бо таким людям без підтримки дуже важко, наприклад, завдавати ударів по аеродромах з грифом особливої важливості або з декількома системами захисту. Тому наші спецслужби надають відповідне озброєння, пропрацьовують систему обходу захисту та інше. А друга тема – засилання наших диверсантів, представників розвідки. Деякі підрозділи, крім агентурної діяльності та технічної розвідки, займаються диверсійними операціями. Ми вже відпрацювали систему диверсій різного плану і навчилися завдавати удари по особливо важливих об'єктах. Сьогодні основні стратегічні об'єкти РФ під загрозою і російське військове керівництво вже знає, що безкарно вони діяти не будуть", - підсумував Маломуж.

Атака БПЛА по аеродромах "Сольці" та "Шайківка"

19 серпня невідомий безпілотник, імовірно, влучив у військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області Росії. У міноборони РФ звинуватили Україну в ударі.

Зазначалося, що внаслідок теракту на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками. Пошкодження зазнав один літак, постраждалих унаслідок терористичного акту немає.

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що після удару по авіабазі, російські окупанти розпочали передислокацію декількох бортів Ту-22м3 на "Оленью".

Російські канали публікували фото, як стверджується, наслідків атаки дронів на російський військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області, де базувалися Ту-22М3.

Українська розвідка заявляє, що на російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, проте влада РФ це приховує