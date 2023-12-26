Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Генерал-майор СБУ Ягун сказав, скільки ще РФ здатна вести війну в такому темпі, як зараз
Ексклюзив

Генерал-майор СБУ Ягун сказав, скільки ще РФ здатна вести війну в такому темпі, як зараз

26 грудня, 2023 вiвторок
16:32
Війна з Росією Віктор Ягун

Генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягун вважає, що 2025 рік для Росії стане критичним

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог розуміє, що 2024 рік - це останній рік, коли РФ ще спроможна проводити військові дії у тому темпі, який ми зараз бачимо. Росія ще спроможна мобілізувати певну категорію людей, спроможна ще використати ті залишки техніки, які має. Росіяни ще фінансово спроможні щось проводити, але 2025 рік для них є критичним. І вони не хочуть входити в той критичний рік без усвідомлення того, що мають шанси зупинити війну, про щось домовитись, і отримати умовну передишку", - пояснив Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ також додав, що росіяни готові спілкуватися з ким завгодно, але тільки не з Україною.

"Росія посилає меседжі, що готова спілкуватися, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що росіяни готові спілкуватися з Заходом. Вони готові на перемовини з США, з НАТО, з Брюсселем, з ким завгодно, але тільки не з Україною. Концепція росіян проста: Україна нічого не вирішує, давайте ми поговоримо з вами й вирішимо долю України, поділимо її пополам, і забудемо цей конфлікт. Свідомі західні політики на це не підуть, але є певне політичне коло, яке це просуває. Тому що кожна війна закінчується перемовинами", - зазначив Ягун.

  • Очільник Генштабу ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що не подавав жодних законодавчих ініціатив в уряд або Раду, оскільки ЗСУ позбавлені такої функції – її здійснює Міноборони.
  • Народний депутат України Михайло Цимбалюк сумнівається, що саме в такій редакції закон про мобілізацію буде проголосований.
Новини
Росія
ЄС
російська армія
ЗСУ
окуповані території
НАТО
США
Військові новини
переговори з РФ
втрати окупантів
Читайте також:
ЗСУ
25 грудня, 2023 понедiлок
"Маємо готуватися до гіршого варіанту": у Раді пояснили, для чого Україні ще 500 тис. мобілізованих
збитий "Шахед"
26 грудня, 2023 вiвторок
Вночі Сили ППО знищили 13 з 19 БПЛА типу "Shahed"
кримський міст
25 грудня, 2023 понедiлок
"Росіяни змирилися з втратою Кримського мосту": експерт Киричевський назвав причину
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 41.08
    Продаж 42.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
26 грудня
17:47
штучний інтелект
Науковці створили штучний інтелект, який читає думки людей
17:29
блокпост
"У Києві вручають повістки на блокпостах": росіяни запустили нову маніпуляцію
17:25
руйнування
Росіяни обстріляли Бахмутський та Покровський райони Донеччини: 4 людей загинули, 3 - поранені
17:22
Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
У РФ оголосили в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Олещука
17:03
Ріші Сунак
Ріші Сунак знявся в різдвяному відео за мотивами "Сам удома"
16:57
Екатерина Дунцова
Дунцова подала позов до Верховного суду через заборону балотуватися в президенти РФ
16:54
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
"Життя бійців важливіші": Залужний прокоментував ситуацію навколо Мар'їнки після заяви РФ про окупацію міста
16:52
Незначне похолодання і сильний вітер зі штормовими поривами: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 грудня та кінець року
16:28
посольство Франції в Баку
Азербайджан без пояснення причин висилає з країни двох французьких дипломатів
16:15
Тайвань
Тайвань розширив санкції проти Росії та Білорусі
16:04
На фото: Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми
Принц Вільям і Кейт Міддлтон оприлюднили нові фото своїх дітей на Різдво
16:01
Валерій Залужний
"Це буде вирішувати ВЛК": Залужний про норми мобілізаційного законопроєкту щодо людей з інвалідністю
16:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Російська пропаганда спекулює на ідеях Чорновола
15:56
Мобілізація, повістки
"Полювання на українських чоловіків за кордоном": росіяни маніпулюють інформацією про мобілізацію
15:52
Ексклюзив
Військова повістка
Автори закону про мобілізацію мають чітко пояснити свою позицію щодо норм, - нардеп Цимбалюк
15:50
на скріншоті з відео Валерій Залужний
Законопроєкт про мобілізацію подавало Міноборони, Генштаб працював над ним у складі робочої групи, - Залужний
15:35
Apple Watch series 7
США заборонили імпорт та продаж Apple Watch через патентну суперечку з компанією Masimo
15:28
Валерій Залужний
Залужний про мобілізацію 500 тис. українців: "Військове командування запиту на конкретні цифри не робило"
15:05
Комапнія Space Perspective продемонструвала першу тестову версію капсули для космотуристів
Комапнія Space Perspective продемонструвала першу тестову версію капсули для космотуристів
14:50
діти, війна
Правозахисники просять МКС перекваліфікувати справу щодо депортації українських дітей до РФ на геноцид
14:31
Окупанти накрили вогнем Херсонщину: загинули дві людини
14:29
На фото: Shaman
Мінкульт вніс путініста Shaman до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
14:23
Центр національного спротиву
Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення "Новочеркаська", - ЦНС
14:18
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Впродовж 4 місяців Україна знищила 20% чорноморського флоту РФ, - міністр оборони Британії
14:18
Ярослав Юрчишин
Комітет ВР з питань свободи слова не ініціюватиме закриття телемарафону, хоч не вважає його ефективним
14:07
OPINION
Віктор Андрусів
Байден у 2023-му зробив стратегічну помилку, а Китай та Індія заробляли на війні
14:01
пожежа в церкві, Київщина
На Київщині на Різдво горіли дві церкви: одна збудована у XIX столітті
14:00
На фото: автор "Масяні" Олег Куваєв
У Росії творця "Масяні" Куваєва оголосили в розшук
13:48
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Чечня та Іран планують створити спільну авіакомпанію
13:45
Захисники потребують пікап: збір
13:44
гурт СКАЙ
"Наймасштабніша афера в шоубізнесі": Собчук заявив, що організатор концертів "СКАЙ" зник з 3,6 млн грн
13:29
Надавав послуги інтернет-провайдера на окупованій Луганщині: у Києві затримали бізнесмена за підозрою у співпраці з РФ
13:25
Скільки держава платить за реабілітацію військових: у МОЗ озвучили вартість 21-денного курсу
13:14
Twitter
Звільнення замість бонусів: Twitter програв суд колишньому топменеджеру
13:05
Конференція UAFIN.TECH
Конференція UAFIN.TECH: що прогнозували фінансисти на 2024 рік
12:57
на фото наслідки обстрілу Харківщини
Унаслідок нічного обстрілу Харківщини загинув чоловік
12:53
Володимир Артюх
З 19 прикордонних населених пунктів Сумщини евакуювали усіх людей, - ОВА
12:51
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
"Услід за крейсером "Москва": ЗСУ знищили в Криму десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
12:47
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Обговорили нарощування власного оборонного виробництва: Зеленський провів засідання Ставки
12:27
пігулки
Мінреінтеграції планує запустити мобільні аптеки на прифронтових територіях
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV