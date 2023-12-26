Законопроєкт про мобілізацію подавало Міноборони, Генштаб працював над ним у складі робочої групи, - Залужний
Очільник Генштабу ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що не подавав жодних законодавчих ініціатив в уряд, або Раду, оскільки ЗСУ позбавлені такої функції – її здійснює Міноборони
Про це генерал Залужний розповів в ефірі телемарафону.
За словами Головнокомандувача, жодних подань чи законопроєктів Збройні сили не робили на Кабінет міністрів і не можуть цього робити, бо Генеральний штаб позбавлений функції законодавчої ініціативи.
"Разом з тим ми працювали разом з Міноборони, яке формує держполітику в галузі оборони і відповідно у складі робочої групи. Працювали також фахівці, які слідкували перш за все за тим, щоб не порушились механізми, які застосовувались у військовому управлінні, безпосередньо на законодавчому рівні, які могли б завадити військовому управлінню", — сказав Залужний.
За його словами, ЗСУ проводять формування запитів на ресурс – людей, боєприпаси і зброю – і здійснюють планування на наступний рік і вже показують орієнтовні цифри, які необхідні будуть для виконання завдань.
"Всі ці пропозиції ми подаємо до міністерства оборони як для суб'єкта законодавчої ініціативи які вже далі вирішують яким чином ці потреби забезпечити", — сказав генерал.
- 25 грудня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроєкт про внесення змін у законодавство для удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- Також Залужний пояснив, що військове командування не подавало уряду спеціального запиту на 400-500 тис. людей, яких потрібно мобілізувати до лав Збройних Сил України. Такі запити Генштаб робить регулярно в залежності від потреб сил оборони, планів та прогнозованих втрат на полі бою.
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