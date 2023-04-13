Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ракетні обстріли можуть бути в будь-який день. У нас готується система протиповітряної оборони, ми вживаємо заходів щодо її маневру, висування на ті чи інші напрямки... Ворог не відмовився від свого задуму, але ми готові до нівелювання його дій. Будемо робити все, аби він не завадив нам відсвяткувати Великодні свята", - запевнив генерал.

"На даний час українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності. Про це свідчить те, що відсоток повітряних цілей, які знищують наші сили та засоби, набагато перевищує показники інших військових конфліктів минулого", - наголосив Наєв.

У Генштабі припустили, що Росія, ймовірно, відклала масовані ракетні обстріли України до осені. Влітку окупанти планують запустити серійне виробництво нових ракет.

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