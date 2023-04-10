Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією РФ може використати Великдень, аби затримати контрнаступ ЗСУ, - ISW

РФ може використати Великдень, аби затримати контрнаступ ЗСУ, - ISW

10 квітня, 2023 понедiлок
06:39
війна з Росією церква

ISW публікує спецвипуск про використання Росією релігії, як зброї, намагаючись дискредитувати Україну. Ворог влаштовує репресій на тимчасово окупованій території

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW). 

"Кремль може закликати до припинення вогню навколо православного Великодня 16 квітня, як це було зроблено на православне Різдво в січні 2023 року. Кремль, наприклад, відмовився від припинення вогню під час православного Великодня 2022 року, "щоб не дати перепочинку київським націоналістам" під час битви за Маріуполь. Кремль, ймовірно, відмовився від припинення вогню, оскільки російські сили все ще тримали ініціативу на лінії фронту в той час, але прагнули припинення вогню через кілька місяців на православне Різдво, щоб отримати додатковий час для підготовки російських сил до зимового наступу", - йдеться у звіті.

Москва може просити до великоднього припинення вогню, адже дозволить війську забезпечити свої здобутки в Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України. Заклик до "тиші" на релігійному ґрунті є під компонентом інформаційної операції, вважають аналітики.

"Путін може закликати до припинення вогню, щоб представити Україну як непоступливу і таку, що не бажає робити необхідних кроків для переговорів. Припинення вогню на релігійному ґрунті додатково підсилює подвійну російську інформаційну операцію, яка позиціонує Україну як таку, що пригнічує релігійні групи, і позиціонує Путіна як справжнього захисника християнської віри", - йдеться у звіті Інституту війни.

Якщо є Україна відмовиться, то Кремль тим самим не продемонструє більшої відданості захисту християнства чи цінностей і не покаже, що Київ відкидає ці цінності: "Путін просто ще раз продемонструє свій цинізм".

Фахівці припускають, що російська окупаційна влада проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань на тимчасово окупованій Україні. Від початку повномасштабного вторгнення рашисти вчинили не менше 76 актів релігійного переслідування.

"Російська влада закрила, націоналізувала або насильно перетворила не менше 26 культових споруд у підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського Патріархату, вбили або захопили не менше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також пограбували, осквернили або навмисно знищили не менше 20 культових споруд", - пишуть аналітики й додають, що не включають вогонь із закритих позицій, який міг ненавмисно вбити релігійних лідерів чи зруйнувати споруди.

Систематично влада РФ придушує свободу віросповідання. З 2016 року росіяни використовували положення "закону Ярової" для судового переслідування американських баптистських і п'ятидесятницьких місіонерів, які діють у Росії, а також заборонила більшу частину місіонерської діяльності мормонів.

Росія експортує свою держполітику релігійних переслідувань на ТОТ Україну. У 2021 році генпрокуратура ворога оголосила чотири групи євангельських християн із Латвії та України "небажаними" організаціями, фактично заборонивши ці організації в країні.

Торік у серпні російські окупанти в Мелітополі здійснили наліт на будинок українського євангелічного пастора і звинуватили пастора у зв'язках з тими самими небажаними організаціями, які влада РФ заборонила у 2021 році.

Російська окупаційна влада з 2014 року репресує українську релігійну громаду в маріонеткових республіках на сході України та в незаконно окупованому Криму. Колишній голова так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив у травні 2015 року, що члени Православної церкви України (ПЦУ), греко-католики та євангельські християни визнані "сектантами" на окупованих територіях.

Ключові наслідки військових операцій:

  • Російські джерела з обуренням відреагували на звинувачення російської влади в "Союзі добровольців Донбасу" Юрія Євича в дискредитації російських сил. Джерела ворога стверджували, що співробітники міністерства внутрішніх справ РФ звинуватили Євича в тому, що він провів курс тактичної медицини для співробітників Росгвардії, який негативно зображував їхнє військо в Україні. 
  • Фінансист Вагнера Євген Пригожин прямо розкритикував підхід МЗС Росії до головування Росії в Раді Безпеки ООН (РБ ООН) і запропонував свій власний список питань порядку денного для РБ ООН, ймовірно, демонстративний акт, спрямований на підтримку його позиції в російській ультранаціоналістичній спільноті та просування його косих зусиль зобразити себе відповідним президентом РФ в якийсь момент у майбутньому. 
  • Начальник Українського об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська зосередили 113 батальйонних тактичних груп (БТГ) на Запорізькому напрямку та 205 БТГр на Донецькому напрямку. 
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Ворог продовжує проводити наземні атаки в Бахмуті та навколо нього, а також на лінії Авдіївка-Донецьк. Російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на півдні Бахмута 9 квітня. 
  • Російський мілблогер стверджував, що українські сили провели розвідувальну операцію на заході Запорізької області.
  • Голова незалежної російської правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова 8 квітня заявила, що засуджені новобранці почали підписувати 18-місячні контракти з Міністерством оборони Росії. 
  • Окупаційні чиновники, ймовірно, продовжують використовувати схеми медичного переселення для депортації українських дітей до Росії.

Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
наступ ЗСУ
Читайте також:
Мітинг. Кам'янець-Подільський
8 квітня, 2023 субота
У Кам'янці-Подільському проголосували за перехід собору Олександра Невського до ПЦУ, однак парафія УПЦ (МП) не віддає ключі
Польща солідарна з Україною
8 квітня, 2023 субота
Влітку між Україною, Польщею й Литвою готується історична подія, - польський політик Чех
УПЦ МП
9 квітня, 2023 неділя
У Нетішині біля собору Московського патріархату зібрали 800 підписів
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
10 квітня
07:00
ЗСУ
ЗСУ збили 6 дронів та відбили майже 60 атак Росії, найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку й Мар'їнку
06:15
ЗСУ
Україна змінила деякі військові плани через витік секретних документів США, - CNN
05:47
паспорт РФ
На Таврійському напрямку окупанти погрожують жителям відбирати дітей, якщо не братимуть паспорти РФ, - Сили оборони
05:24
дрон-камікадзе Miraj-532
Іран провів випробування нового ударного дрона-камікадзе
01:01
на фото: TCG Anadolu
Туреччина поставить на озброєння перший у світі десантний корабель для розміщення БПЛА
00:25
мігранти
Між Грецією і Мальтою дрейфує судно з 400 мігрантами
2023, неділя
9 квітня
23:22
на фото: протести в Тель-Авіві
У злитих документах Пентагону повідомляють, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи, - The Jerusalem Post
23:02
Аналітика
Сергій Згурець
США серйозно розслідують витік розвідданих, адже він найбільший за час повномасштабної війни РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
22:29
Росіяни обстріляли Херсонщину керованими авіабомбами
21:49
Пентагон
Журналісти Bellingcat встановили першоджерела "злитих" документів про контрнаступ ЗСУ
20:46
польща кордон
На прикордонників у Польщі напали мігранти, які намагалися перетнути білорусько-польський кордон
20:13
Добкін провів богослужіння у Харкові
20:10
Ексклюзив
Буча
Росіяни заходили у населений пункт та намагались усунути лідерів громади - таке відбувалось в багатьох геноцидах, - дослідник Тоттен
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Іван Франко і корисні ідіоти
19:48
У Кам'янці-Подільському другий день триває протистояння за собор Олександра Невського. Є штовханина з поліцією
19:23
Еммануель Макрон
"Не час для переговорів": Макрон про війну в Україні
18:50
Tesla авто
Tesla побудує у Шанхаї новий завод з виготовлення акумуляторів, попри наростання напруження між США та Китаєм
18:47
Інтерв’ю
окупанти РФ
Росіяни дуже панікують і бояться контрнаступу, а тому можуть піти на добровільний вихід з України, - Фейгін
18:39
Ексклюзив
Волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky
Картини військової ЗСУ мандрують по світу і розповідають про події в Україні
18:27
Окупанти
Росіяни на Луганщині вивозять у невідомому напрямку місцевих, яких підозрюють у підтримці України, - Генштаб
18:23
Ексклюзив
Волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky
"Росіяни розуміють цінність культури під час війни", - волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky
18:04
Ізраїль продовжив підтримку біженців з України
18:04
OPINION
Андрій Бондар
"Русская вєсна" починає пожирати своїх дітей
18:00
Ексклюзив
суд гаага
Багатьох священників-колаборантів судитимуть у Гаазі, - дослідник геноцидів Тоттен
17:53
кури
У Китаї засудили чоловіка, який налякав понад тисячу курей сусіда
17:15
Інтерв’ю
Дуда і Зеленський
ЗСУ вже 9 років є гарантом безпеки Польщі, - польський політик Мирослав Чех
16:55
паркан на кордоні з Білоруссю
У Латвії почався другий етап будівництва стіни на кордоні з Білоруссю
16:40
Росія вдарила ракетою по мосту на Чернігівщині
Росія вдарила ракетою по мосту на Чернігівщині
16:40
Ексклюзив
Кремль
Якщо Гаага не визнає дії РФ геноцидом, то представники Кремля можуть отримати терміни за злочини проти людства, - дослідник геноцидів Тоттен
16:23
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
Ворог обстріляв Дружківку на Донеччині, відомо про двох поранених
16:20
Швеція
Посол Швеції показав, як вперше розписав писанку
16:07
OPINION
Олексій Тимофіїв
Що може запропонувати сучасна Україна серйозним інвесторам?
16:07
Ексклюзив
іранські безпілотники
В Ірані розглядають протести в Ізраїлі, як чудовий момент для вторгнення, - ексдепутат Кнесету Цінкер
16:00
гроза
У Києві очікується гроза: оголошено І рівень небезпеки
15:42
окупанти
Росіяни налагодили "відрядження" фахівців РФ на тимчасово окуповані території через кадровий голод, - Центр нацспротиву
15:37
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина запустить свій перший супутник спостереження
15:23
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Над Сумщиною зенітники збили російський БПЛА
15:13
обережно міни
На Харківщині місцевий мешканець на власному городі підірвався на міні
15:05
Ексклюзив
китай
Китай є гарантом безпеки України і треба це використовувати при ядерній загрозі, - експерт-міжнародник Добряк
15:05
Екс-прем'єр Фіцо
У Словаччині закрили кримінальне провадження щодо експрем'єра за публікацію відео передачі Україні С-300
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV