РФ може використати Великдень, аби затримати контрнаступ ЗСУ, - ISW

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремль може закликати до припинення вогню навколо православного Великодня 16 квітня, як це було зроблено на православне Різдво в січні 2023 року. Кремль, наприклад, відмовився від припинення вогню під час православного Великодня 2022 року, "щоб не дати перепочинку київським націоналістам" під час битви за Маріуполь. Кремль, ймовірно, відмовився від припинення вогню, оскільки російські сили все ще тримали ініціативу на лінії фронту в той час, але прагнули припинення вогню через кілька місяців на православне Різдво, щоб отримати додатковий час для підготовки російських сил до зимового наступу", - йдеться у звіті.

Москва може просити до великоднього припинення вогню, адже дозволить війську забезпечити свої здобутки в Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України. Заклик до "тиші" на релігійному ґрунті є під компонентом інформаційної операції, вважають аналітики.

"Путін може закликати до припинення вогню, щоб представити Україну як непоступливу і таку, що не бажає робити необхідних кроків для переговорів. Припинення вогню на релігійному ґрунті додатково підсилює подвійну російську інформаційну операцію, яка позиціонує Україну як таку, що пригнічує релігійні групи, і позиціонує Путіна як справжнього захисника християнської віри", - йдеться у звіті Інституту війни.

Якщо є Україна відмовиться, то Кремль тим самим не продемонструє більшої відданості захисту християнства чи цінностей і не покаже, що Київ відкидає ці цінності: "Путін просто ще раз продемонструє свій цинізм".

Фахівці припускають, що російська окупаційна влада проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань на тимчасово окупованій Україні. Від початку повномасштабного вторгнення рашисти вчинили не менше 76 актів релігійного переслідування.

"Російська влада закрила, націоналізувала або насильно перетворила не менше 26 культових споруд у підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського Патріархату, вбили або захопили не менше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також пограбували, осквернили або навмисно знищили не менше 20 культових споруд", - пишуть аналітики й додають, що не включають вогонь із закритих позицій, який міг ненавмисно вбити релігійних лідерів чи зруйнувати споруди.

Систематично влада РФ придушує свободу віросповідання. З 2016 року росіяни використовували положення "закону Ярової" для судового переслідування американських баптистських і п'ятидесятницьких місіонерів, які діють у Росії, а також заборонила більшу частину місіонерської діяльності мормонів.

Росія експортує свою держполітику релігійних переслідувань на ТОТ Україну. У 2021 році генпрокуратура ворога оголосила чотири групи євангельських християн із Латвії та України "небажаними" організаціями, фактично заборонивши ці організації в країні.

Торік у серпні російські окупанти в Мелітополі здійснили наліт на будинок українського євангелічного пастора і звинуватили пастора у зв'язках з тими самими небажаними організаціями, які влада РФ заборонила у 2021 році.

Російська окупаційна влада з 2014 року репресує українську релігійну громаду в маріонеткових республіках на сході України та в незаконно окупованому Криму. Колишній голова так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив у травні 2015 року, що члени Православної церкви України (ПЦУ), греко-католики та євангельські християни визнані "сектантами" на окупованих територіях.

Ключові наслідки військових операцій: