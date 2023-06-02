Генерал Петреус: Україна здатна виробляти зброю великої дальності
Екскерівник Центрального командування США у 2008-2010 роках і колишній директор ЦРУ (2011-2012) генерал Девід Петреус вважає, що Україна самостійно здатна виробляти зброю великої дальності, яка вирішить проблему запуску Росією балістичних ракет зі своєї території, тероризуючи українські міста
Про це він повідомив у коментарі для Укрінформу під час виступу в "Амерікан Юніверсіті Київ".
Відповідаючи на запитання щодо того, яких заходів варто вжити для протидії масованим балістичним обстрілам українських міст у розрізі зобов’язань щодо невикористання західної зброї проти цілей на території РФ, генерал Петреус зазначив: "Ніколи не існувало обмежень на те, що виробляє сама Україна".
"Я вважаю, що Україна самостійно розробить спроможності, які з часом дадуть їй змогу впоратися із цією загрозою", – зазначив він.
Окрім цього, він вважає, що наявні обмеження є виправданими: "Ми хочемо, щоб наші лідери були розсудливими та обережними. Ми бачили приклади того, що може відбутися, коли вони такими не є".
Водночас Петреус визнає, що може відбутися певна "еволюція в мисленні Заходу".
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Колишній глава ЦРУ також сказав, що бачить "надзвичайні можливості" та "спроможності" щодо виробництва зброї великої дальності на власних потужностях.
Говорячи про роль західної коаліції у протидії загрозі російських балістичних ударів по Україні, генерал Петреус сказав, що передусім потрібно продовжувати надавати Україні зброю для збивання таких ракет.
Петреус підкреслив, що збиття російської надзвукової ракети "Кинджал" системою Patriot є найкращою рекламою для виробника системи, фірми Raytheon.
Він також нагадав, що чинна адміністрація президента США за потужної підтримки конгресу вже надала Україні оборонної допомоги на понад 38 млрд дол.
- 2 червня стало відомо, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підкреслив актуальність для українського контрнаступу танків, які забезпечать вирішальну вогневу міць.
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