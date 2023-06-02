Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Генерал Петреус: Україна здатна виробляти зброю великої дальності

Генерал Петреус: Україна здатна виробляти зброю великої дальності

2 червня, 2023 п'ятниця
13:49
Війна з Росією генерал Девід Петреус

Екскерівник Центрального командування США у 2008-2010 роках і колишній директор ЦРУ (2011-2012) генерал Девід Петреус вважає, що Україна самостійно здатна виробляти зброю великої дальності, яка вирішить проблему запуску Росією балістичних ракет зі своєї території, тероризуючи українські міста

Про це він повідомив у коментарі для Укрінформу під час виступу в "Амерікан Юніверсіті Київ".

Відповідаючи на запитання щодо того, яких заходів варто вжити для протидії масованим балістичним обстрілам українських міст у розрізі зобов’язань щодо невикористання західної зброї проти цілей на території РФ, генерал Петреус зазначив: "Ніколи не існувало обмежень на те, що виробляє сама Україна".

"Я вважаю, що Україна самостійно розробить спроможності, які з часом дадуть їй змогу впоратися із цією загрозою", – зазначив він.

Окрім цього, він вважає, що наявні обмеження є виправданими: "Ми хочемо, щоб наші лідери були розсудливими та обережними. Ми бачили приклади того, що може відбутися, коли вони такими не є".

Водночас Петреус визнає, що може відбутися певна "еволюція в мисленні Заходу".

Читайте також: Японія знайшла спосіб продавати США вибухівку для виробництва снарядів для України, - Reuters

Колишній глава ЦРУ також сказав, що бачить "надзвичайні можливості" та "спроможності" щодо виробництва зброї великої дальності на власних потужностях.

Говорячи про роль західної коаліції у протидії загрозі російських балістичних ударів по Україні, генерал Петреус сказав, що передусім потрібно продовжувати надавати Україні зброю для збивання таких ракет.

Петреус підкреслив, що збиття російської надзвукової ракети "Кинджал" системою Patriot є найкращою рекламою для виробника системи, фірми Raytheon.

Він також нагадав, що чинна адміністрація президента США за потужної підтримки конгресу вже надала Україні оборонної допомоги на понад 38 млрд дол.

  • 2 червня стало відомо, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підкреслив актуальність для українського контрнаступу танків, які забезпечать вирішальну вогневу міць.
Світ
Україна
зброя
ЗСУ
США
зброя для України
Світ про Україну
Читайте також:
сонце
31 травня, 2023 середа
Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою погодою розпочнеться літо в Україні
Верховна Рада
1 червня, 2023 четвер
Нардеп Цимбалюк розказав про дискусії навколо законопроєкту про доплати та відпустки військовим та яким має бути кінцевий закон
31 травня, 2023 середа
Білоруські прикордонники увімкнули співробітникам ДПСУ аудіозапис із "запрошенням на борщ"
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 39.83
    Продаж 40.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
2 червня
15:08
Ексклюзив
За минулу добу ворог здійснив 26 масованих обстрілів Авдіївки, гатить зі всього, що має, - керівник МВА Барабаш
15:07
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що США допоможуть побудувати "українську армію майбутнього"
14:51
Boeing Starliner
Boeing перенесла перший політ Starliner з екіпажем через проблеми з безпекою
14:50
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Смерть біля укриття. Які уроки мають винести Кличко, Зеленський та інші
14:49
Смартфон
У застосунку "Київ Цифровий" віднині є офлайн-мапа укриттів: як скористатися
14:37
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:31
Папа Римський Франциск
Нобелівська лауреатка премії миру Матвійчук передасть Папі Римському листи від родичів полонених
14:26
Алар Каріс
До Києва прибув президент Естонії Каріс
14:23
Російські мародери
Викрав бензопилу й інше майно жителів Київщини: російському розвіднику-снайперу заочно оголосили підозру
14:17
на фото Максим Бужанський
Нардеп Бужанський відмовився говорити українською в ефірі телемарафону. Данілов заявив, що йому не місце в політиці
14:13
принц Гаррі
Принц Гаррі стане першим за 130 років королівським представником, який свідчитиме в суді
13:54
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні
13:43
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан закликав Україну розпочати мирні переговори з РФ. У МЗС відповіли
13:19
Лі Хуей
"Ризик ескалації високий": спецпредставник Китаю підбив підсумки турне європейськими столицями
13:03
Партнерський матеріал
Бомбардування Лондона: як англійці скористалися шансом зробити місто кращим після Другої світової війни
13:00
Бен Воллес
Міністр оборони Великої Британії припустив, що Україна може повернути Крим до кінця року
12:54
обстріл
Армія РФ за добу обстріляла 10 областей України: є загиблі та поранені. Ситуація в регіонах
12:52
OPINION
Якуб Логінов
Євроколія до Ужгорода
12:49
Олександр Ткаченко
Петиція про звільнення Ткаченка з посади міністра культури набрала 25 тис. голосів
12:46
на фото дим у порту Бердянська
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи в районі порту
12:44
Ексклюзив
Марія Львова-Белова
У розвідувальному агентстві "Molfar" з'ясували, як Львова-Белова стала омбудсменкою та як вона заробляє на дітях у РФ
12:42
вода
На тимчасово окупованих територіях Донеччини бракує питної води: причини
12:20
Укриття
Посадовці, патрульні та громадяни спільно контролюватимуть доступ до укриттів у Києві
12:17
Виставка
"Єднання заради майбутнього": виставка про евакуацію українців переїхала до Дніпра
12:09
відключення електроенергії
Унаслідок обстрілу 2 червня вимикалися кілька ЛЕП у Києві й області. Ситуація в енергосистемі
11:57
Наживалися на дитячому харчуванні: столичних чиновників-освітян підозрюють у привласненні 4 млн грн
11:43
Фінляндія
Фінляндія не планує відкривати кордон для російських туристів
11:43
Крим
У тимчасово окупованому Криму зареєстровано 3,5 тис. активістів руху "Жовта Стрічка"
11:34
суд
ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира, який збив нацгвардійця на блокпосту
11:30
Ексклюзив
Андрій Тетерук
Ми маємо примусити державу звітувати перед платниками податків за використані кошти, - офіцер руху опору "Вільна Україна" Тетерук
11:27
США Японія
Японія знайшла спосіб продавати США вибухівку для виробництва снарядів для України, - Reuters
11:15
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному та Азовському морях 15 кораблів: скільки серед них ракетоносіїв
11:10
У Києві частково обмежать рух Північним мостом
11:06
прикордонник
"Схожий на російські щі": українські прикордонники відповіли білоруським на "запрошення на борщ"
10:49
Окупанти на ЗАЕС
Окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на ЗАЕС, безпекова ситуація погіршується щодня
10:44
хімічна атака, протигаз
Голова Херсонської ОВА попередив про ймовірність хімічної атаки з Криму і розказав, як діяти в разі небезпеки
10:33
Марченко і Медведчук
Майже на 740 млн грн: в Україні арештували активи Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури
10:27
долар
Курс валют 2 червня: ціни в обмінниках України
10:20
Огляд
міжнародний огляд
Україні можуть запропонувати альтернативу вступу в НАТО, Швейцарія заборонила реекспорт зброї Києву. Акценти світових ЗМІ 2 червня
10:14
Оновлено
ППО NASAMS
Нічний обстріл України 2 червня: у Києві ППО збила понад 30 повітряних цілей, на Миколаївщині - "шахед". Є двоє поранених
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV