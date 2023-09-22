Генпрокуратура вручила підозру голові правління Полтавського ГЗК. Підприємство заперечує звинувачення

За інформацією Офісу генпрокурора, підприємство мало ліцензію тільки на видобуток залізної руди, але воно, як припускають правоохоронці, незаконно обробляло та реалізовувало й деякі інші корисні копалини, отримані в процесі видобування. Нацполіція уточнює, що мова йдеться про щебінь, отриманий у процесі дроблення та збагачення залізистих кварцитів.

“Сума завданих збитків становить понад 157 мільярдів гривень”, – заявили в Офісі генпрокурора.

В повідомленні правоохоронців не зазначено назву підприємства, але обставини та опубліковані фотографії вказують на Полтавський ГЗК, який належить компанії Ferrexpo, і низка ЗМІ вже повідомила про це.

У пресслужбі ПрАТ “Полтавський ГЗК” підтвердили отримання головою правління підозри у вчиненні даних правопорушень. Втім комбінат повністю заперечує висунуті звинувачення.

На підприємстві зазначають, що Полтавський ГЗК володіє ліцензією на видобуток залізної руди й не видобував відмінних від залізної руди корисних копалин. Відтак, жодних збитків не могло бути завдано державі, бо ніяких незаконних дій підприємство і голова правління не вчиняли.

“Ми вважаємо, що звинувачення, про які іде мова, є безпідставними, а вручена підозра - необґрунтована та не підтверджується належними доказами. Адвокати підприємства готують докази та заперечення для суду, які покажуть хибність звинувачень”, - прокоментували на комбінаті.