Генпрокуратура вручила підозру голові правління Полтавського ГЗК. Підприємство заперечує звинувачення
22 вересня на сайті Офісу генпрокурора та Національної поліції з'явилась інформація про вручення голові правління одного із гірничо-збагачувальних комбінатів підозри в зловживанні повноваженнями та незаконному видобутку корисних копалин
За інформацією Офісу генпрокурора, підприємство мало ліцензію тільки на видобуток залізної руди, але воно, як припускають правоохоронці, незаконно обробляло та реалізовувало й деякі інші корисні копалини, отримані в процесі видобування. Нацполіція уточнює, що мова йдеться про щебінь, отриманий у процесі дроблення та збагачення залізистих кварцитів.
“Сума завданих збитків становить понад 157 мільярдів гривень”, – заявили в Офісі генпрокурора.
В повідомленні правоохоронців не зазначено назву підприємства, але обставини та опубліковані фотографії вказують на Полтавський ГЗК, який належить компанії Ferrexpo, і низка ЗМІ вже повідомила про це.
У пресслужбі ПрАТ “Полтавський ГЗК” підтвердили отримання головою правління підозри у вчиненні даних правопорушень. Втім комбінат повністю заперечує висунуті звинувачення.
На підприємстві зазначають, що Полтавський ГЗК володіє ліцензією на видобуток залізної руди й не видобував відмінних від залізної руди корисних копалин. Відтак, жодних збитків не могло бути завдано державі, бо ніяких незаконних дій підприємство і голова правління не вчиняли.
“Ми вважаємо, що звинувачення, про які іде мова, є безпідставними, а вручена підозра - необґрунтована та не підтверджується належними доказами. Адвокати підприємства готують докази та заперечення для суду, які покажуть хибність звинувачень”, - прокоментували на комбінаті.
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У червні 2023 року Державне бюро розслідувань уже висувало звинувачення керівництву Полтавського ГЗК у незаконному збуті щебеню. У віповідь на вручення підозр Полтавський ГЗК заперечив звинувачення.
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У вересні 2023 року стало відомо про те, що Міністерство юстиції України наклало обмеження на корпоративні права двох інших підприємств групи Ferrexpo.
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У вересні 2022 Північний апеляційний господарський суд постановив відібрати 40% акцій Полтавського ГЗК у компанії Ferrexpo та вирішив їх передати офшорним компаніям: ЗМІ пов’язували їх з росіянами.
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