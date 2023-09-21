Мінюст арештував 50,3% часток двох підприємств Ferrexpo в Україні. Компанія називає обмеження незаконними

Про це повідомила компанія у біржовому повідомленні на Лондонській фондовій біржі зранку 21 вересня.

Зазначається, що обмеження забороняють передачу 50,3% корпоративних прав, якими володіє Ferrexpo AG у Єристівському ГЗК та Біланівському ГЗК іншим особам, але на даний момент жодним іншим чином не впливають на право власності Ferrexpo, зокрема право корпоративного голосу або отримання дивідендів. Компанія підкреслила, що не має наміру та ніколи не мала наміру передавати корпоративні права на ці підприємства іншим особам.

Ferrexpo вважає, що ці обмеження не повʼязані із діяльністю її підприємств, а є частиною поточної серії судових процесів проти українського підприємця Костянтина Жеваго, родина якого володіє часткою у британському холдингу через трастову компанію. Додатково Ferrexpo заявила, що застосування таких обмежень суперечить українському законодавству.

“Застосування обмежень щодо 50,3% корпоративних прав у цих підприємствах є незаконним, оскільки суперечить законодавству України з низки підстав, зокрема через те, що корпоративні права цих підприємств відповідно до законодавства України повністю належать Групі Ferrexpo, а не будь-якій іншій особі”, - підкреслюється у біржовому повідомленні.

Наразі Ferrexpo має намір захищати свої права і аналізує можливі правові засоби захисту, які їй доступні. У компанії побоюються, що у разі, якщо процес примусового звернення стягнення, відповідно до якого було накладено обмеження, не буде перервано, це може зрештою призвести до потенційного продажу часток у двох комбінатах третім особам.

Компані повідомляє, що операційна діяльність Ferrexpo залишилася незмінною.