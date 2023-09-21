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Мінюст арештував 50,3% часток двох підприємств Ferrexpo в Україні. Компанія називає обмеження незаконними

21 вересня, 2023 четвер
11:40
Полтавщина завод Ferrexpo

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України наклав обмеження на корпоративні права Єристівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів, які входять до гірничо-металургійної групи Ferrexpo, у розмірах 50,3% за кожним підприємством

Про це повідомила компанія у біржовому повідомленні на Лондонській фондовій біржі зранку 21 вересня.

Зазначається, що обмеження забороняють передачу 50,3% корпоративних прав, якими володіє Ferrexpo AG у Єристівському ГЗК та Біланівському ГЗК іншим особам, але на даний момент жодним іншим чином не впливають на право власності Ferrexpo, зокрема право корпоративного голосу або отримання дивідендів. Компанія підкреслила, що не має наміру та ніколи не мала наміру передавати корпоративні права на ці підприємства іншим особам. 

Ferrexpo вважає, що ці обмеження не повʼязані із діяльністю її підприємств, а є частиною поточної серії судових процесів проти українського підприємця Костянтина Жеваго, родина якого володіє часткою у британському холдингу через трастову компанію. Додатково Ferrexpo заявила, що застосування таких обмежень суперечить українському законодавству.

“Застосування обмежень щодо 50,3% корпоративних прав у цих підприємствах є незаконним, оскільки суперечить законодавству України з низки підстав, зокрема через те, що корпоративні права цих підприємств відповідно до законодавства України повністю належать Групі Ferrexpo, а не будь-якій іншій особі”, - підкреслюється у біржовому повідомленні. 

Наразі Ferrexpo має намір захищати свої права і аналізує можливі правові засоби захисту, які їй доступні. У компанії побоюються, що у разі, якщо процес примусового звернення стягнення, відповідно до якого було накладено обмеження, не буде перервано, це може зрештою призвести до потенційного продажу часток у двох комбінатах третім особам.

Компані повідомляє, що операційна діяльність Ferrexpo залишилася незмінною.

  • У квітні 2023 року компанія Ferrexpo довела у Верховному суді України правомірність купівлі понад 40% акцій Полтавського ГЗК у 2002 році. 
  • У вересні 2022 Північний апеляційний господарський  суд постановив відібрати 40% акцій Полтавського ГЗК у компанії.та вирішив їх передати офшорним компаніям: ЗМІ пов’язували іх з росіянами та припускали можливу причетність до справи Ігоря Коломойського. 

 
Економіка
Ferrexpo
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