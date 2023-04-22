Як ви оцінюєте рішення Верховного Суду щодо власності 40,19% акцій Полтавського ГЗК Ferrexpo?

Що ж, ми раді рішенню Верховного Суду України, найвищої судової інстанції в країні. Тому що воно дає усвідомлення того, наскільки абсурдною насправді була постанова Північного апеляційного господарського суду. Якщо замислитись, він постановив, що 40% акцій Ferrexpo в її найважливіших активах, ГЗК, будуть передані 4 офшорним компаніям. Ми знаємо їхні назви, але ми навіть не знаємо бенефіціарних власників.

Без будь-якої компенсації, попри все, що відбулося з 2002 року, попри 3,3 мільярдів інвестицій, вкладених в операції компанії. І все це суд проігнорував і сказав: "Ні, ні, ви повинні повернути акції". Чому? Тому що нібито не вистачало ліцензії якогось брокера. Хоча НБУ ствердив, що така ліцензія не потрібна. Суд цього не взяв до уваги.

Тож це рішення було грубим порушенням не лише українського законодавства, але й - що не менш важливо - міжнародного права. Україна підписала різні так звані двосторонні інвестиційні угоди, наприклад, з Великою Британією, Швейцарією, і вони передбачають захист саме такого типу інвестицій. У цьому сенсі це було б порушенням не лише українського, а й, знову ж таки, міжнародного законодавства та міжнародних зобов'язань України. І в цьому сенсі, я думаю, що це був хороший день і для України, і для Ferrexpo.

Що це рішення означає для компанії?

Це означає, що ми не втрачаємо 40% акцій, тобто ми можемо продовжувати розраховувати на підтримку наших акціонерів. Ми можемо продовжувати працювати в ці неймовірно складні часи, що ми можемо працевлаштовувати 10 000 людей, включаючи підрядників. Ми можемо надалі платити податки, сплачувати рентні платежі, користуватися різними державними логістичними об'єктами. Та головне - ми можемо продовжувати підтримувати Збройні сили України гуманітарною допомогою, підтримувати громади. Ось що це означає. У цьому сенсі було дуже важливо, щоб ситуація з акціонерним капіталом була абсолютно зрозумілою. Для компанії нашого розміру нормально мати судові процеси з певних питань, але в цьому випадку мова йшла про право власності на акціонерний капітал компанії, і тому дуже важливо, щоб ця невизначеність щодо нього була усунена.

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Так, я думаю, що це дуже важливо для багатьох співробітників Ferrexpo, людей, які займаються логістикою, гуманітарними питаннями, та їхньої зарплатні. А які наслідки цього рішення з точки зору інвестиційної привабливості України?

Важливо розуміти, що наша компанія - публічна. Ми котируємося на кредитній та фондовій біржі, ми фактично єдина українська компанія, яка котирується на іноземній біржі.

Що це означає? У нас багато міжнародних акціонерів. Це не означає, що до нас мають ставитися інакше, ніж до інших компаній в Україні, але це означає, що за нашою діяльністю спостерігають багато очей. Все, що ми робимо, а також те, що робить уряд, перебуває під пильною увагою, за цим пильно стежать, це моніторять. І в нашому випадку це акціонери, наші інвестори, але також і наші клієнти. Серед наших клієнтів є так звані "сині фішки" у сталеливарній промисловості, такі як U.S. Steel, Nippon Steel та Voestalpine, всі з важливих країн. Очевидно, що за цією справою також дуже пильно стежать політичні та дипломатичні кола.

У цьому сенсі важливо розуміти, що ця справа має міжнародне значення і за нею уважно стежить міжнародна спільнота. Тому сигнал, який був би надісланий у разі прийняття іншого рішення, мав би катастрофічні наслідки. Тому, я б не сказав, що це рішення підвищує привабливість України, але ним вдалося уникнути катастрофи. І я думаю, що сигнал від Верховного Суду є дуже важливим. Це сигнал для інших судів та органів влади, що треба поважати верховенство права та міжнародні зобов’язання.

Розкажіть про значення Ferrexpo для економіки України

Цифри говорять самі за себе. Ferrexpo забезпечує роботою 10 000 людей у Полтавській області. З моменту виходу на біржу ми сплатили $1,3 млрд податків та рентних платежів. З 2007 року ми інвестували $3,3 мільярда в нашу діяльність. І, на мою думку, ці цифри вражають.

Але не лише цифри важливі. Ferrexpo - єдина компанія, акції якої котируються на біржі, що дає нам змогу слугувати прикладом для наслідування у відновленні країни. Ми поєднуємо, я б сказав, найкраще з обох світів - першокласні операційні та інженерні ноу-хау в Україні з міжнародним досвідом. Те, що ми відкрита компанія, дає нам доступ до міжнародних фінансових ринків і можемо слугувати зразком для наслідування у відновленні країни.

Ми уважно стежимо за цим процесом. Ми були на конференції з питань відновлення України в Лугано, присвяченій відновленню, і там багато говорили про ДПП, державно-приватне партнерство. Ferrexpo уже має це все в своєму арсеналі.

Багато говорять про прозорість, про управління. У нас все це є. І в цьому сенсі ми вважаємо, що економічне значення Ferrexpo виходить за рамки цифр, які я згадав, в тому числі той факт, що компанія здійснює 4% від всього українського експорту. Та найважливіше - та роль, яку ми можемо зіграти як приклад для наслідування у відновленні країни.

Нагадаємо, 2005 року чотири компанії звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу та проведення допемісій. Зокрема, компанії просили стягнути з Ferrexpo AG на їхню користь пакети акцій у розмірі 12,1378%, 12,1378% та 6,5946% відповідно.

Після тривалого судового розгляду всі претензії були повністю відхилені 2015 року.

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Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовів, а Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення і ухвалив нове, яким задовольнив позови частково: визнав спірний договір недійсним в оскаржуваній частині, витребував із володіння компанії Fеrrexpo AG пакети акцій на користь компаній Trimcroft Services Limited, Calefort Developments Limited, Emsworth Assets Limited і Gilson Investments Limited та зобов’язав депозитарну установу зарахувати акції на рахунки вказаних компаній, а в решті позовних вимог – відмовив.