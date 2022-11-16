Журналісти з'ясували, що Коломойський стоїть за чотирма компаніями, які відсудили 40% Полтавського ГЗК 20 років потому

Про це повідомляє delo.ua.

Формально атака на 40% Полтавського ГЗК компанії Ferrexpo plc вчинена з боку чотирьох офшорних компаній: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited та Calefort Developments Limited. Ці офшори ЗМІ неодноразово пов’язували з російськими бізнесменами Олександром Бабаковим та Євгеном Гінером, так чи інакше пов’язаним з Кремлем і на яких накладені санкції.

Інформаційний ресурс LB.UA у грудні минулого року писав, що Олександр Бабаков, чинний депутат російської Держдуми. У 2014 році голосував за анексію Криму, і на даний момент перебуває під санкціями США та ЄС. Євген Гінер - президент футбольного клубу ЦСКА, Москва. Як було встановлено, до атаки на 40% акцій Полтавського ГЗК компанії Ferrexpo plc також приєднався (або навіть ініціював) й Ігор Коломойський, який має з Жеваго давній бізнес-конфлікт.

Реєстраційні дані стосовно всіх чотирьох офшорних компаній вказують, що директором кожної з них є Софія Ісідору Сіачинян (Sofia Isidorou Siachinian). Вона займає ці посади щонайменше з 2016 року.

І як можна пересвідчитись з відкритих джерел, Софія Ісідору Сіачинян тісно пов’язана з Ігорем Коломойським та його активами.

Так, відомо, що Софія Ісідору з 2017 року є директором зареєстрованої в Великобританії підставної компанії Ariana Business Limited. Як повідомляли ЗМІ, через цю компанію Ігор Коломойський контролював видобувну компанію "Укрнафтобуріння" (за часів Януковича він втрачав контроль над нею, але після Революції гідності відновив його). Вона ж вказана бенефіціаром українських компаній "Вікор М" і "Веріса", які за даними YouControl, мають відношення до групи "Приват". Можна було б назвати все це збігом обставин, але таких співпадінь в такій кількості існувати не може.

Окрім того, Софія Ісідору є секретарем зареєстрованої на Кіпрі компанії Sunaltezza Consulting Ltd. З жовтня 2017 року ця компанія на 100% належить іншій офшорній компанії - Grizal Enterprises Ltd яка, в свою чергу, належить Генадію Боголюбову - давньому бізнес-партнеру Ігоря Коломойського.

Існують і інші зв’язки між Коломойським та групою компаній, які через суди 20 років потому намагаються отримати 40% акцій Полтаського ГЗК компанії Ferrexpo plc та позбавити її вкладених іноземних інвестицій. На початку цього року колишній заступник Міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін докладно про них писав.

Таким чином, інформація з відкритих джерел підтверджує, що атака на Полтаський ГЗК компанії Ferrexpo plc ініційована Ігорем Коломойським.

Про вплив Коломойського на дану справу також писали ЗМІ. Зокрема, однією з суддів апеляційного суду, на яку пов’язані з Коломойським офшорні компанії намагались передати цю справу, була Марина Барсук. Ця суддя є дружиною адвоката Віктора Барсука, який, за даними Слідство Інфо, працює в офісі Ігоря Коломойського. Після скандалу, який розгорівся внаслідок публікацій, Марина Барсук відсторонилась від розгляду справи. Замість неї розгляд справи призначили судді Людмилі Кропивній, яку всеукраїнський журнал "Корупціонер в Україні" поставив на друге місце серед корумпованих суддів, і яка нещодавно з незрозумілих доходів придбала великий будинок та земельну ділянку в Кончі-Заспі.

Як результат, Ігор Коломойський за допомогою корумпованих суддів досить красномовно і неоднозначно сигналізує всьому світу та іноземним інвесторам, що може стати з вкладеними інвесторами коштами в Україні.

Захист іноземних інвестицій?

Необхідність іноземних інвестицій для розбудови української економіки очевидна всім. Саме тому керівництво держави, власне, виступає перед усіма інвесторами та зустрічається з головами найбільших інвестиційних компаній світу. Вкладення коштів в Україну зараз несе в собі цілком зрозумілі ризики, пов’язані з військовою агресією росії та масштабними руйнуваннями цивільної інфраструктури по всій країні.

Але окрім зовнішніх ризиків, прямо зараз Україна демонструє всьому світу наскільки беззахисним може бути іноземний інвестор всередині нашої країни. Змінити це може Верховний суд України. Але чи зможе він захистити іноземних інвесторів та їх інвестиції в Україні, покаже час та ті рішення, які Верховним судом будуть прийняті.