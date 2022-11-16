Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Журналісти з'ясували, що Коломойський стоїть за чотирма компаніями, які відсудили 40% Полтавського ГЗК 20 років потому

Журналісти з'ясували, що Коломойський стоїть за чотирма компаніями, які відсудили 40% Полтавського ГЗК 20 років потому

16 листопада, 2022 середа
22:57
Суспільство Ігор Коломойський

За чотирма компаніями, яким Апеляційний суд присудив 40% акцій Полтавського ГЗК, стоїть Ігор Коломойський

Про це повідомляє delo.ua.

Формально атака на 40% Полтавського ГЗК компанії Ferrexpo plc вчинена з боку чотирьох офшорних компаній: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited та Calefort Developments Limited. Ці офшори ЗМІ неодноразово пов’язували з російськими бізнесменами Олександром Бабаковим та Євгеном Гінером, так чи інакше пов’язаним з Кремлем і на яких накладені санкції.

Інформаційний ресурс LB.UA у грудні минулого року писав, що Олександр Бабаков, чинний депутат російської Держдуми. У 2014 році голосував за анексію Криму, і на даний момент перебуває під санкціями США та ЄС. Євген Гінер - президент футбольного клубу ЦСКА, Москва. Як було встановлено, до атаки на 40% акцій Полтавського ГЗК компанії Ferrexpo plc також приєднався (або навіть ініціював) й Ігор Коломойський, який має з Жеваго давній бізнес-конфлікт.

Реєстраційні дані стосовно всіх чотирьох офшорних компаній вказують, що директором кожної з них є Софія Ісідору Сіачинян (Sofia Isidorou Siachinian). Вона займає ці посади щонайменше з 2016 року.

І як можна пересвідчитись з відкритих джерел, Софія Ісідору Сіачинян тісно пов’язана з Ігорем Коломойським та його активами.

Так, відомо, що Софія Ісідору з 2017 року є директором зареєстрованої в Великобританії підставної компанії Ariana Business Limited. Як повідомляли ЗМІ, через цю компанію Ігор Коломойський контролював видобувну компанію "Укрнафтобуріння" (за часів Януковича він втрачав контроль над нею, але після Революції гідності відновив його). Вона ж вказана бенефіціаром українських компаній "Вікор М" і "Веріса", які за даними YouControl, мають відношення до групи "Приват". Можна було б назвати все це збігом обставин, але таких співпадінь в такій кількості існувати не може.

Окрім того, Софія Ісідору є секретарем зареєстрованої на Кіпрі компанії Sunaltezza Consulting Ltd. З жовтня 2017 року ця компанія на 100% належить іншій офшорній компанії - Grizal Enterprises Ltd яка, в свою чергу, належить Генадію Боголюбову - давньому бізнес-партнеру Ігоря Коломойського.

Існують і інші зв’язки між Коломойським та групою компаній, які через суди 20 років потому намагаються отримати 40% акцій Полтаського ГЗК компанії Ferrexpo plc та позбавити її вкладених іноземних інвестицій. На початку цього року колишній заступник Міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін докладно про них писав.

Таким чином, інформація з відкритих джерел підтверджує, що атака на Полтаський ГЗК компанії Ferrexpo plc ініційована Ігорем Коломойським.

Про вплив Коломойського на дану справу також писали ЗМІ. Зокрема, однією з суддів апеляційного суду, на яку пов’язані з Коломойським офшорні компанії намагались передати цю справу, була Марина Барсук. Ця суддя є дружиною адвоката Віктора Барсука, який, за даними Слідство Інфо, працює в офісі Ігоря Коломойського. Після скандалу, який розгорівся внаслідок публікацій, Марина Барсук відсторонилась від розгляду справи. Замість неї розгляд справи призначили судді Людмилі Кропивній, яку всеукраїнський журнал "Корупціонер в Україні" поставив на друге місце серед корумпованих суддів, і яка нещодавно з незрозумілих доходів придбала великий будинок та земельну ділянку в Кончі-Заспі.

Як результат, Ігор Коломойський за допомогою корумпованих суддів досить красномовно і неоднозначно сигналізує всьому світу та іноземним інвесторам, що може стати з вкладеними інвесторами коштами в Україні.

Захист іноземних інвестицій?

Необхідність іноземних інвестицій для розбудови української економіки очевидна всім. Саме тому керівництво держави, власне, виступає перед усіма інвесторами та зустрічається з головами найбільших інвестиційних компаній світу. Вкладення коштів в Україну зараз несе в собі цілком зрозумілі ризики, пов’язані з військовою агресією росії та масштабними руйнуваннями цивільної інфраструктури по всій країні.

Але окрім зовнішніх ризиків,  прямо зараз Україна демонструє всьому світу наскільки беззахисним може бути іноземний інвестор всередині нашої країни. Змінити це може Верховний суд України. Але чи зможе він захистити іноземних інвесторів та їх інвестиції в Україні, покаже час та ті рішення, які Верховним судом будуть прийняті.

Новини
Ігор Коломойський
Костянтин Жеваго
Ferrexpo
Читайте також:
14 листопада, 2022 понедiлок
Байден та Сі Цзіньпін поставили крапку. Росії немає місця у двополярному світі США та Китаю, - дипломат Чалий
король Чарльз III
15 листопада, 2022 вiвторок
Король Чарльз ІІІ звернувся до парламенту з проханням дозволити його брату та сестрі виконувати його обов'язки
карта бойових дій
15 листопада, 2022 вiвторок
Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра й просувається вглиб на 15-20 км, - Гуменюк
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
16 листопада
23:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Українські системи ППО вміють випереджати підступні дії ворога. Колонка Сергія Згурця
22:35
Ексклюзив
воїн 24 "королівської" бригади Іван Білик
Герої України. "Є бажання дати росіянам по зубах, щоб вони відкотилися у свої степи", - воїн 24 "королівської" бригади Іван Білик
22:34
Хмельницька АЕС
МАГАТЕ: На Хмельницькій АЕС зупинились обидва енергоблоки, на Рівненській - один
22:22
Звільнений Херсон
Аптеки, пошта, банки та комунікації: Зеленський розповів, як на Миколаївщину та Херсонщину повертається нормальне життя
22:09
Звільнений Херсон, Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки. Військові представили всі дані про інцидент у Польщі
22:06
кінотеатр
Wаrner Bros. заборонила показувати свої фільми на російських телеканалах
21:58
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
Тільки ракета, перероблена з комплексу С-300 на балістичну, могла спричинити такі руйнування, як у Польщі, - військовий аналітик Гетьман
21:47
Маргарита Сімоньян
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 листопада
21:39
Рамзан Кадиров
СБУ оголосила Рамзана Кадирова в розшук: санкція статті передбачає від 10 років до довічного ув'язнення
21:30
Манчестер Юнайтед - Атлетико, Ліга чемпіонів
Футболісти МЮ чекають, що Роналду піде з клубу, боси знайшли йому заміну
21:13
Волонтер Ігор Лаченков зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ
20:57
Іранські дрони-камікадзе "Шахед" можуть збирати в Таджикистані, - таджицький опозиціонер
20:51
Канада
Канада запровадила санкції проти виробників іранських дронів-камікадзе
20:10
влучання ракети у Польщі
Білий дім визнав, що Росія є відповідальною за інцидент з ракетою у Польщі
20:07
Міністр оборони Олексій Резніков
Захист українського неба є пріоритетом на "Рамштайн-7", – Резніков
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Сон розуму у путінській країні фейків
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому не попередив українців про початок повномасштабної війни. Йому пропонували евакуювати Київ
19:56
Києво-Печерська Лавра
Після скандалу з хвалебними піснями про Росію в Лаврі архімандрит Захарія зібрався тікати до Німеччини, – ЗМІ
19:54
У Чехії виставили на аукціон скульптуру Путіна на унітазі, кошти підуть на дрон для України
19:43
Чехія Україна
Чехія планує провести вишколи для 4 тис. українських військових
19:34
евакуація в РФ
Окупанти вивезли у невідомому напрямку 40 осіб з селища на Луганщині 
19:30
Ексклюзив
Павло Клімкін
Союзники бояться підіймати ставки, і Путін використовує їхню слабкість, - Клімкін
19:29
Володимир Зеленський
Зеленський не сумнівається, що в Польщі впала не українська ракета
19:24
Наслідки ворожих обстрілів, Вільнянщина
За добу окупанти завдали 2 авіаційних і 3 ракетних ударів, обстрілювали населені пункти з РСЗВ
19:12
російська техніка
ЗСУ уразили 4 склади, пункти управління й військову техніку росіян, ліквідували й поранили щонайменше 50 окупантів 
19:10
Суд арештував акції 5 обленерго, які контролює російська організація "Лужники" в Україні
19:06
Кіліан Мбаппе у матчі ПСЖ - "Ювентус", Ліга чемпіонів
У ПСЖ затримки зі зарплатою. Мбаппе розчарований, - L'Equipe
18:59
Володимир Зеленський і Анна Б’єрде
Зеленський обговорив з делегацією Світового банку відновлення української інфраструктури
18:55
Ракетний удар по передмістю Запоріжжя
ЗСУ знищили залізничний міст на Запоріжжі, який використовували окупанти
18:51
Бєлгород, пожежа
Росія запровадила надзвичайний стан і евакуювала людей з одного з хуторів у Бєлгородській області
18:45
Донателла Ді Чезаре
"Чистокровна європейка" з Італії Донателла ді Чезаре засуджує військову підтримку України та санкції проти Росії
18:32
У звільненому Херсоні виявили чергову катівню російських окупантів
18:23
мобільний зв'язок
У Бериславі на Херсонщині відновили мобільний зв'язок
18:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін не поїхав на саміт G20 через страх, що його ліквідують, - Клімкін
18:19
вибухотехніки
Окупанти замінували будівлю управління поліції на Херсонщині: вибухотехніки були змушені її підірвати
18:10
OPINION
Андрій Бондар
Росліберали - "друзі свого минулого" і конторські сексоти
18:10
шпигун
"Стратегічний удар для російських спецслужб": Велика Британія повідомила, що цьогоріч з Європи вислали понад 400 шпигунів РФ
18:09
українські волонтери у Дубліні
Верховна Рада звільнила від податків деякі види благодійної допомоги, зібраної волонтерами
18:07
Миколаїв, автомобіль водоканалу
На протитанковій міні підірвався автомобіль миколаївського водоканалу
18:07
Червоний Хрест Україна
Червоний Хрест залучить додатково 100 млн грн на виплати мешканцям деокупованої Херсонщини
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV